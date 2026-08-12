Трехдневный национальный траур объявили в Колумбии после землетрясения

— Правительство Колумбии от имени народа Колумбии выражает глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего 10 августа 2026 года на территории страны, и заявляет о своей солидарности с семьями и друзьями скорбящих. Согласно указу, в течение трех дней национального траура национальные флаги будут приспущены на государственных зданиях по всей стране, а также в дипломатических представительствах Колумбии за рубежом. Правительство заявляет о своей солидарности с пострадавшими от трагедии и отмечает, что случившееся погрузило всю страну в скорбь, — говорится в заявлении правительства.

Президент Де ла Эсприелла в соцсетях отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются «бесперерывно».

— Мы верим в наши спасательные бригады и поисковых собак, которые днём и ночью без устали работают, чтобы найти наших пропавших братьев и сестёр. В Перейре 30-летняя Даниэла Андреа Ларго Санчес была найдена живой несколько минут назад после 7-часовых поисков. Эта новость вселяет в нас надежду и дает силы продолжать верить. Мы надеемся на Бога и на самоотверженную работу наших спасательных команд, чтобы еще больше колумбийцев были найдены живыми и вернулись к своим семьям, — отметил он.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Колумбии превысило 250 человек.