Число жертв мощного землетрясения в Колумбии превысило 250 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Колумбии достигло 254 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей, которые могут оставаться под обрушившимися зданиями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

По данным Управления ООН по координации гуманитарных дел, повреждено почти 5000 домов, десятки зданий обрушились, а сотни жилых домов были разрушены.

A family in Colombia documents the moment a magnitude 7.4 earthquake hits, and destroys their home. More than 130 people have been confirmed killed with dozens more injured or missing. pic.twitter.com/Zb48yrasND — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2026

Спасательные работы осложняются отсутствием электричества и базовых услуг в ряде районов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в регионе Чоко, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения. Некоторые населенные пункты по-прежнему остаются практически отрезанными от внешнего мира.

¡Encontramos vida bajo los escombros!



A las 3:57 a. m., se realizó con éxito la maniobra de extracción de Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, quien se encontraba atrapado en una edificación.



¡Cada minuto cuenta! pic.twitter.com/0UeJyJjVep — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 11, 2026

📌Después de casi 16 horas de labores, los organismos de socorro lograron rescatar con vida a Diana, una mujer de 31 años que permanecía atrapada bajo los escombros en el sur de Cali tras el terremoto.



🎥El País pic.twitter.com/7BqYnajU9K — El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 11, 2026

Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее 10 августа, стало самым разрушительным для Колумбии в этом столетии.

Сильнее всего пострадал кофейный регион страны. Национальная кофейная федерация также участвует в оценке последствий стихийного бедствия. Специалисты вместе с местными жителями выясняют масштабы ущерба, нанесенного фермам и сельской инфраструктуре.

Землетрясение произошло всего через несколько дней после вступления в должность президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи. Глава государства посетил пострадавшие районы и пообещал оказать финансовую помощь людям, потерявшим жилье.

Колумбия находится в зоне пересечения нескольких крупных тектонических плит и относится к наиболее сейсмически активным регионам мира. При этом многие землетрясения происходят на большой глубине и поэтому ощущаются на поверхности слабее. За последние 100 лет лишь немногие землетрясения в стране превышали магнитуду 7,0.

Подземные толчки ощущались и в соседней Венесуэле, которая до сих пор не оправилась от разрушительного двойного землетрясения, где число погибших превысило 6 тысяч человек.