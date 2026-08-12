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    Число жертв мощного землетрясения в Колумбии превысило 250 человек

    Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Колумбии достигло 254 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей, которые могут оставаться под обрушившимися зданиями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters

    Число жертв мощного землетрясения в Колумбии превысило 250 человек
    Фото: Anadolu

    По данным Управления ООН по координации гуманитарных дел, повреждено почти 5000 домов, десятки зданий обрушились, а сотни жилых домов были разрушены.

    Спасательные работы осложняются отсутствием электричества и базовых услуг в ряде районов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в регионе Чоко, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения. Некоторые населенные пункты по-прежнему остаются практически отрезанными от внешнего мира.

    Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее 10 августа, стало самым разрушительным для Колумбии в этом столетии.

    Сильнее всего пострадал кофейный регион страны. Национальная кофейная федерация также участвует в оценке последствий стихийного бедствия. Специалисты вместе с местными жителями выясняют масштабы ущерба, нанесенного фермам и сельской инфраструктуре.

    Землетрясение произошло всего через несколько дней после вступления в должность президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи. Глава государства посетил пострадавшие районы и пообещал оказать финансовую помощь людям, потерявшим жилье.

    Колумбия находится в зоне пересечения нескольких крупных тектонических плит и относится к наиболее сейсмически активным регионам мира. При этом многие землетрясения происходят на большой глубине и поэтому ощущаются на поверхности слабее. За последние 100 лет лишь немногие землетрясения в стране превышали магнитуду 7,0.

    Подземные толчки ощущались и в соседней Венесуэле, которая до сих пор не оправилась от разрушительного двойного землетрясения, где число погибших превысило 6 тысяч человек.

    Латинская Америка Землетрясение В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор