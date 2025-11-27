Трехдневная забастовка в Бельгии: что происходит в центре Европы

В среду наблюдаются серьезные перебои на транспорте: забастовка затронула общественный транспорт, аэропорты и порты европейской столицы.

Сфера образования также испытывает кризис: некоторые учителя бастуют второй день подряд.

В двух крупнейших аэропортах Бельгии наблюдаются серьёзные перебои в работе. Аэропорт Шарлеруа не принимает рейсы, а аэропорт Брюсселя «Завентем» отменил все вылеты и ожидает потенциальных проблем с прилётом.

В этом году забастовка в аэропорту Завентем уже затронула 275 тысяч пассажиров. По данным аэропорта, за тот же период бельгийская экономика уже потеряла 175 млн евро из-за последствий забастовки в аэропорту Брюсселя.

— В связи с проведением национальной забастовки, запланированной на среду, 26 ноября, объединенным фронтом профсоюзов, и нехваткой персонала для обеспечения безопасной работы, аэропорт Шарлеруа не сможет выполнять запланированные вылеты и прилеты, — говорится в заявлении второго по загруженности аэропорта бельгийской столицы.

По данным информационного агентства Belga, порты Фландрии также столкнулись с эксплуатационными проблемами: десятки судов не смогли войти в порты Антверпена, Гента и Зебрюгге или выйти из них.

По данным фламандской общественной телерадиокомпании VRT, несколько сетей супермаркетов закрылись.

Во многих тюрьмах по всей стране также наблюдаются перебои в работе: сотрудники полиции и Красного Креста временно берут на себя обязанности после того, как сотрудники тюрьмы просто ушли с работы.

Хотя забастовки в основном коснулись государственного сектора, в среду к акции присоединятся и несколько компаний частного сектора, пишет VRT.

Многодневная акция, организованная тремя крупнейшими профсоюзами Бельгии, началась в понедельник, несмотря на то, что в тот же день после 20 часов переговоров пятипартийное коалиционное правительство достигло долгожданного бюджетного соглашения.

Ожидается, что повышение налогов на некоторые продукты и услуги, а также сокращение государственных расходов приведут к снижению дефицита федерального бюджета на 9,2 млрд евро к 2029 году.

Дефицит бюджета Бельгии на конец 2024 года составлял 4,5%, а государственный долг превышал 100% ВВП. Это нарушает правила ЕС, которые требуют от государств-членов поддерживать дефицит бюджета ниже 3%, а уровень государственного долга — ниже 60% ВВП.

Тем не менее, соглашение вызвало неоднозначную реакцию. Хотя бельгийские профсоюзы выразили удовлетворение некоторыми из предложенных правительством мер, многие по-прежнему считают, что соглашение не отвечает их требованиям.

— Я не думаю, что это сбалансированное соглашение, — заявил в понедельник председатель профсоюза ABVV Берт Энгелар, добавив, что, по его мнению, сделка — это только начало и, вероятно, за ней последуют дополнительные меры, чтобы компенсировать дефицит Бельгии. — Пока мы не сядем за стол переговоров, это только первый шаг, — добавил Энгелар.

Несколько политиков, участвовавших в переговорах, признали, что достижение бюджетного соглашения требует решения сложных вопросов и принятия существенных компромиссов.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также признал, что предстоит ещё много работы:

— Это не конец. Это даже не начало конца. Но, возможно, это конец начала, — сказал он, цитируя Уинстона Черчилля.

Общенациональные забастовки в Бельгии становятся все более масштабными и частыми, поскольку растет недовольство общественности фискальными планами правительства, направленными на решение проблемы высокого государственного долга страны.

По данным телекомпании VRT, только в этом году в стране произошло 25 забастовок работников железных дорог, а число учителей, участвующих в забастовках, также достигло рекордного уровня. Впервые с 2001 года учителя устраивали забастовки два дня подряд.

В середине октября по всей Бельгии прошла масштабная общенациональная забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами страны.