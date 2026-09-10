Депутат призвал наказать казахстанских кредиторов, требующих вернуть в 23 раза больше

Депутат Курултая Юрий Ли потребовал привлечь к ответственности нелегальных кредиторов, которые собирают биометрию заемщиков и требуют вернуть суммы, в десятки раз превышающие полученные займы, передает корреспондент агентства Kazinform.

С соответствующим депутатским запросом Юрий Ли обратился к Генеральному прокурору, Министру внутренних дел и председателю Агентства по финансовому мониторингу.

В качестве примера депутат привел одну из онлайн-платформ — Alem Credit. По его словам, она не имеет регистрации и лицензии на микрофинансовую деятельность, но продолжает выдавать займы через десятки интернет-ресурсов. Аналогичные компании могут выдавать займы тем, кому отказывают легальные финансовые организации.

— При этом размер ГЭСВ превышает официально установленный порог в 9,5 раза, а размер штрафных санкций — в 10 раз! В случае же просрочки применяются методы взыскания, имеющие признаки психологического давления и угроз, — обратил внимание депутат.

По его словам, при просрочке заемщики сталкиваются с психологическим давлением и угрозами. Граждане сообщают о непрерывных звонках, давлении через родственников и работодателей. Им также угрожают тем, что распространят их персональную информацию и их фото непристойного характера, сделанные с помощью ИИ.

— Гражданам, ранее получившим займы, продолжают предъявляться требования, многократно превышающие полученные ими суммы. Так, при одобренном займе в 50 000 теңге человеку фактически перечисляется 32 000 теңге, а к возврату требуют уже 752 000 теңге, что почти в 23 раза больше фактически полученной суммы, — сообщил депутат.

По словам Ли, АРРФР еще в июне усмотрело в деятельности платформы признаки притворной сделки и направило материалы в Генпрокуратуру, МВД и АФМ. Однако ее реклама продолжает распространяться, появляются и новые сайты, утверждает депутат.

Ранее сообщалось, что департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры уже расследует дело в отношении интернет-ресурса Alemcredit.com. Дело рассматривают по факту мошенничества под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте.