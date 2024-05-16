Требуется ли согласие потерпевшей стороны на выход Куандыка Бишимбаева по УДО – комментарий Минюста

Сможет ли Куандык Бишимбаев выйти на свободу по УДО и когда. Этот вопрос прокомментировала вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вопросы условно-досрочного освобождения регламентированы законодательством и зависят от степени совершенных преступлений. В целом этот вопрос решается судом по ходатайству учреждения, где находятся виновник совершения преступления, - сказала Ботагоз Жакселекова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Представители СМИ уточнили, имеет ли Бишимбаев шансы получить такую возможность выйти по УДО?

- Насколько я знаю, решение суда еще не вступило в законную силу, после его вступления, учитывая степень тяжести, уже расчет там осуществляют, я думаю, комментарии дополнительно будут даны, - сказала Ботагоз Жакселекова.

Она также сообщила, должны ли члены семьи потерпевших давать согласие на УДО Бишимбаева и будет ли суд учитывать их решение?

- По условно-досрочному освобождению у нас такая возможность предусматривается. Эта возможность устанавливается при наличии обстоятельств, которые положительно характеризуют лицо, которое отбывает наказание. По тяжким преступлениям минимальный срок, который позволяет и дает право, - 2/3. Да, действительно, там требуется согласие потерпевшей стороны в данном случае. Но я еще раз хотела бы подчеркнуть, это будет прерогатива решения суда. Второе, нам нужно дождаться вступления в силу конкретно по приговору, - заявила Ботагоз Жакселекова.

13 мая Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

Напомним, 9 ноября 2023 года в ЦОУ ДП города Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан.

10 ноября в Министерстве внутренних дел подтвердили задержание экс-вице-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по факту убийства в одном из ресторанов Астаны 9 ноября. Потом его продлили.

Через три дня в рамках расследования убийства женщины в ресторане директора «Гастро-центра» арестовали на два месяца.

11 марта в столице Казахстана начался суд над обвиняемым в убийстве экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым.

27 марта в Верховном суде заявили о проведении онлайн-трансляции с открытых судебных заседаний.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.