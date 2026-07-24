Требования к выдаче автокредитов казахстанцам могут изменить с 2027 года

Глава регулятора напомнил, что коэффициент долговой нагрузки — это универсальный инструмент, который применяется ко всем видам займов и должен защищать заемщиков от чрезмерной закредитованности.

— То есть, чтобы человека не закредитовали чересчур. Вот житейский пример: вы взяли автомобиль за 10 млн, платили год, потом не смогли платить — допустим, работу потеряли или еще какие-то обстоятельства были. У вас заберут автомобиль по остаточной стоимости, амортизированной, за 5-7 млн, и у вас останется банковский осадок, то есть 3-5 млн, которые вы будете обслуживать. И для того, чтобы предотвратить такие ситуации, и есть инструменты макропруденциального регулирования, чтобы заранее предотвратить излишнюю закредитованность. И здесь неважно, это потребительский, автокредит, ипотечный либо какой-то другой, — отметил он.

По его словам, за последние три года портфель автокредитов в Казахстане вырос на 60%. При этом качество займов несколько ухудшается: доля кредитов третьей стадии достигла 5,7%. К этой категории относятся займы с признаками обесценения и высоким риском невозврата.

— Ряд кредитов банки уже начали списывать за баланс. Мы не хотим, чтобы эта статистика подчищалась и давала более благоприятную картину. Мы пока решения не принимали. Предполагается, что с 1 января 2027 года КДН в более мягком или в более жестком виде будет введен для автокредитов. Но безусловно, мы посмотрим, как это будет влиять. Если кредитный портфель будет улучшаться, если темп роста кредитного портфеля по автомобилям будет более сбалансированным, мы примем это во внимание, — добавил Сулейменов.

Ранее Министерство промышленности и строительства выступило с предложением отменить коэффициент долговой нагрузки при выдаче автокредитов.