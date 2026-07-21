Коэффициент долговой нагрузки могут отменить для автокредитов в Казахстане

Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

— Это наше большое пожелание, это наше предложение, на котором мы будем настаивать. До конца года оно действует, но мы внесли такое предложение в Правительство. И мы хотим с позиции Правительства, чтобы Нацбанк навстречу пошел, — отметил министр.

По словам министра, предлагаемая мера предусматривает, что при оформлении автокредита коэффициент долговой нагрузки учитываться не будет. При этом налоговые обязательства сохранятся.

Напомним, с 2027 года в Казахстане начнет применяться новый показатель оценки долговой нагрузки заемщиков — коэффициент долга к доходу (КДД).