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    Коэффициент долговой нагрузки могут отменить для автокредитов в Казахстане

    Министерство промышленности и строительства предложило отменить коэффициент долговой нагрузки (КДН) при выдаче автокредитов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коэффициент долговой нагрузки могут отменить для автокредитов в Казахстане
    Фото: Kazinform

    Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

    — Это наше большое пожелание, это наше предложение, на котором мы будем настаивать. До конца года оно действует, но мы внесли такое предложение в Правительство. И мы хотим с позиции Правительства, чтобы Нацбанк навстречу пошел, — отметил министр.

    По словам министра, предлагаемая мера предусматривает, что при оформлении автокредита коэффициент долговой нагрузки учитываться не будет. При этом налоговые обязательства сохранятся.

    Напомним, с 2027 года в Казахстане начнет применяться новый показатель оценки долговой нагрузки заемщиков — коэффициент долга к доходу (КДД). 

    Ерсайын Нагаспаев Промышленность Кредит Министерство промышленности и строительства Авто
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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