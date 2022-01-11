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ТРЦ возобновляют работу после беспорядков в Алматы

11 Января 2022 15:13
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ТРЦ возобновляют работу после беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 11 января готовы начать работу шесть ТРЦ, еще шесть откроются завтра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

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В городе имеются 92 крупных объекта торговли (ТРЦ, ТЦ, ТД). С 11 января готовы запустить шесть ТРЦ («Глобус», «Спутник», «Достык плаза», «Ритц палас», «Алма-Ата», «Гранд парк») и 63 ТЦ и ТД.

С 12 января готовы открыть еще шесть ТРЦ («Мега парк», «Атакент молл», «Март», «Силкуей сити», «Форум», «Алатау»). 14 объектов подлежат реконструкции («Москва», ЦУМ, «Азия парк», «Алмалы», «Максима» и небольшие ТД, ТЦ). «Есентай молл» и «Мега Алма-Ата» (Розыбакиева), «Мега Парк» (Сейфуллина) ожидают стабилизации ситуации в городе, после чего будут открыты для посещения.

На данный момент в Алматы насчитывается 3,1 тыс. объектов общественного питания.

«Рестораны - 699, кафе – 1356, бары – 567 и 478 – столовых и точек быстрого питания. На сегодняшний день открыты 312 (10%) объектов общественного питания с рабочим графиком с 09.00 до 18.00 без реализации спиртных напитков до конца действия режима ЧП. С 11 января 2022 года планируется открытие еще 450 объектов общепита (оставшиеся сетевые и частные одиночные). Всего на данный момент пострадало 15 объектов общественного питания», - отметили в городском штабе.


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#Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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