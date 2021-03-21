ТРЦ и рынки не будут работать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ТРЦ и непродуктовые рынки не будут работать в Алматы. Об этом заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая обстановка в городе осложнилась. За прошедшие сутки зарегистрировано 437 случаев КВИ. Это наивысший показатель. В связи с этим, мы оперативно приняли постановление. Оно было обсуждено со всеми ведомствами, НПП, управлением предпринимательства города и райакиматами и другими госорганами. Накануне также прошли обсуждения и с ассоциациями. Есть понимание, что если мы не примем решительные меры, то мы не сможем остановить дальнейшее распространение инфекции. В этом плане мы самое серьезное внимание уделяем тем объектам, которые являются основными распространителями инфекции», - сказал он.

По его словам, ограничена работа непродуктовых магазинов площадью до 500 квадратных метров. Они могут работать с 10 до 20:00 часов.

«Мы ограничили работу бытовых услуг, парикмахерские, салоны красоты - только по стрижке, чтобы нахождение было минимизировано по записи. Маникюр, педикюр, косметология запрещены. Организация в сфере оказания услуг по проживанию - отели, курортные организации базы отдыха работают при заполняемости не более 50%, рынки прекращают свою работу. Полный запрет», - добавил спикер.

ТРЦ, торговые дома также прекращают работу с 21 по 28 марта.

«Объекты общественного питания в помещениях, в том числе размешенные в торговых домах и ТРЦ работают только на вынос и доставку без ограничения по времени. Мы приостановили работу и библиотек», - добавил Бекшин.



