10:18, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Трассу закрыли в области Жетысу из-за непогоды
Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщила об ограничении движения в области Жетысу, передает агентство Kazinform.
15 декабря 2025 года в 10:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 561-615 (г.Ушарал — граница области Абай).
Ориентировочное время открытия дороги: 15 декабря 2025 года в 20:00.
Ранее сообщалось о закрытии автодорог из-за непогоды в 11 областях страны.