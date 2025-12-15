Трассу закрыли в области Жетысу из-за непогоды

15 декабря 2025 года в 10:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 561-615 (г.Ушарал — граница области Абай).

Ориентировочное время открытия дороги: 15 декабря 2025 года в 20:00.

Ранее сообщалось о закрытии автодорог из-за непогоды в 11 областях страны.