Трассу закрывают из-за ремонта в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением капитального ремонта на участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал» движение будет закрыто для всех авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в связи с проведением капитального ремонта на участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал», в период с 4 по 6 марта 2022 года с производственной необходимостью будут проводиться буровзрывные работы на территории перевала «Алтын емел». В этой связи, проезд на данном участке автомобильной дороги будет закрыт для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.
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