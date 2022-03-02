Трассу закрывают из-за ремонта в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением капитального ремонта на участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал» движение будет закрыто для всех авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в связи с проведением капитального ремонта на участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал», в период с 4 по 6 марта 2022 года с производственной необходимостью будут проводиться буровзрывные работы на территории перевала «Алтын емел». В этой связи, проезд на данном участке автомобильной дороги будет закрыт для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.