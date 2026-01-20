РУ
    18:23, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Трассу закрыли в области Жетысу из-за непогоды

    В национальной компании «КазАвтоЖол» предупредили об ограничении движения в области Жетысу, передает агентство Kazinform.

    Движение из-за непогоды ограничили еще на трех трассах в Казахстане
    Фото: Pexels

     По состоянию на 18:00 19 января 2026 года в связи с ухудшением погодных условий в области Жетысу введены временные ограничения движения автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения- «Ушарал — Достык» км. 84-164 (п. Коктума — ст. Достык).

    В настоящее время для содержания республиканских автомобильных дорог задействовано 733 единицы спецтехники.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года операторы контакт-центра 1403 приняли и обработали более миллиона обращений от пользователей республиканских дорог, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    Водители в основном обращались по вопросам состояния дороги, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных дорог и другим вопросам.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Трассы Водители
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
