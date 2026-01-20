Трассу закрыли в области Жетысу из-за непогоды

По состоянию на 18:00 19 января 2026 года в связи с ухудшением погодных условий в области Жетысу введены временные ограничения движения автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения- «Ушарал — Достык» км. 84-164 (п. Коктума — ст. Достык).

В настоящее время для содержания республиканских автомобильных дорог задействовано 733 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года операторы контакт-центра 1403 приняли и обработали более миллиона обращений от пользователей республиканских дорог, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

Водители в основном обращались по вопросам состояния дороги, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных дорог и другим вопросам.