Какие обращения чаще всего поступают от водителей в контакт-центр 1403

Водители в основном обращались по вопросам состояния дороги, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных дорог и другим вопросам.

Для удобства и оперативного информирования граждан в контакт-центре функционирует интерактивное голосовое меню (IVR). Благодаря этой системе автоматически, без участия операторов, было обработано 298 134 обращения.

Операторы контакт-центра ответили на 689 539 звонков. Также через социальные мессенджеры были рассмотрены 81 533 обращения граждан.

Наибольшее количество сообщений о республиканских дорогах поступило из Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областей. Все запросы были обработаны в установленные регламентом сроки.

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» предоставляет пользователям несколько удобных каналов связи: — контакт-центр 1403; — официальный интернет-ресурс: www.qaj.kz; — специальные боты в Telegram: @qazavtojolbot и @CallCenterQaj_bot; — мессенджер WhatsApp: +7 778 001 1403.