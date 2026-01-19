РУ
    17:51, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Какие обращения чаще всего поступают от водителей в контакт-центр 1403

    По итогам 2025 года операторы контакт-центра 1403 приняли и обработали более миллиона обращений от пользователей республиканских дорог, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    Фото: КазАвтоЖол

    Водители в основном обращались по вопросам состояния дороги, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных дорог и другим вопросам.

    Для удобства и оперативного информирования граждан в контакт-центре функционирует интерактивное голосовое меню (IVR). Благодаря этой системе автоматически, без участия операторов, было обработано 298 134 обращения.

    Операторы контакт-центра ответили на 689 539 звонков. Также через социальные мессенджеры были рассмотрены 81 533 обращения граждан.

    Наибольшее количество сообщений о республиканских дорогах поступило из Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областей. Все запросы были обработаны в установленные регламентом сроки. 

    Национальная компания «ҚазАвтоЖол» предоставляет пользователям несколько удобных каналов связи:  — контакт-центр 1403; — официальный интернет-ресурс: www.qaj.kz; — специальные боты в Telegram: @qazavtojolbot и @CallCenterQaj_bot; — мессенджер WhatsApp: +7 778 001 1403.

    Дороги КазАвтоЖол Трассы Водители
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
