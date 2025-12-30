Трассу закрыли в Актюбинской области из-за непогоды

29 декабря в 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения ддля всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 965-1153 (участок п.Карабутак — п. Иргиз).

Ориентировочное время открытия дороги — 30 декабря 2025 года в 08:00.



Ранее, 29 декабря в 12:00 открыли движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения в Мангистауской и Атырауской областях.