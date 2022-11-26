Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Трассу Алматы-Шелек-Хоргос закрыли для всех авто

26 Ноября 2022, 22:06
Трассу Алматы-Шелек-Хоргос закрыли для всех авто

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий движение на дороге республиканского значения Алматы-Шелек-Хоргос закрыто для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» в связи с ухудшением погодных условий - метель, буран, нулевая видимость, с 20:30 часов 26 ноября закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы-Шелек-Хоргос (136-246 км, с. Байсейт-с. Шонжы, Енбекшиказахский район, Уйгурский район)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС, передаваемыми службой «112».


Теги:
Новости по теме
Дорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за метели
Стекловидный гололед: дорожники устраняют последствия непогоды на трассах РК
Дорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за метели
Читайте также
Дорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за метели
Количество автобусов до Медеу увеличили в Алматы
Штормовое предупреждение объявили синоптики в 20 регионах Казахстана
Воздержаться от дальних поездок рекомендуют жителям СКО
Метель и плохая видимость: в четырех областях закрыты участки трасс
Учения по «спасению» людей на дорогах в зимний период провели в Костанае
Почти 2,5 тысячи дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане
Новый служебный транспорт получили сотрудники 29 ветеринарных станций Актюбинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
2 Казахстан выиграл «золото» молодежного чемпионата мира по боксу
3 Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности
4 Как проходит «обкатка танками» солдат в казахстанской армии
5 Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане

Лента новостей