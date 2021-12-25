Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыто для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 20:00 25 декабря, в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» (34-118 км, cело Тонкерис - Лавар)», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении.
Напомним, на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» открыли движение для всех видов автотранспорта.
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