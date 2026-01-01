Трассы открыли в семи областях Казахстана

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 1 января 2026 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Павлодарская область

на участке автодороги республиканского значения на участке автодороги «Атамекен–Иртышск– граница РФ км. 0-263 (поселок Атамекен – граница РФ).

Западно-Казахстанская область

на участке автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» км. 189-492 (граница Атырауской области – город Уральск);

на участке автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» км. 273-526 (поселок Барбастау – граница Актюбинской области).

Актюбинская область:

на участке автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» км. 526-610 (граница Западно-Казахстанской области – поселок Кобда).

Атырауская область:

на участке автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» км. 179-189 (поселок Индер – граница ЗКО).

Акмолинская область

на участке автодороги республиканского значения «Астана-Караганды-Алматы» 30-92 км (ПВП Жибек-Жолы – граница Карагандинской области).

Карагандинская область

на участке автодороги «Астана – Караганды – Алматы» км. 92-164 (граница Акмолинской области – ПВП Темиртау).

Жамбылская область

на участке автодороги республиканского значения «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР” 159-238 км, участок «Новый обход перевала Кордай» (село Кенен – село Кайнар).

Ограничение движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное – город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Область Жетысу:

на участке автодороги «Ушарал – Достык» км. 84-164 (поселок Коктума – станция Достык).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Ранее мы публиковали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 января.



