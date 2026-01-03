Трассы открыли в двух регионах Казахстана

В 09:45 движение для всех видов транспорта открыто на участке «Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз» с 3 по 257 км (от города Кандыагаша до города Шалкара) в Актюбинской области.

В 11:30 движение для всех видов транспорта восстановлено на автодороге «Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ»:

в Атырауской области – с 337 по 346 км (от границы Актюбинской области до села Сағыз);

в Актюбинской области – с 104 по 337 км (от города Кандыагаш до границы Атырауской области).

Жители и водители могут получить дополнительную информацию, позвонив в круглосуточный колл-центр 1403.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана.