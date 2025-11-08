РУ
    19:05, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трассы из-за непогоды вновь закрыли в Павлодарской и Акмолинской областях

    В связи с ухудшением погодных условий на одной из основных трасс двух регионов введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    По данным АО «НК КазАвтоЖол», 7 ноября с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий, а это верховой снег, низовая метель, ветер, ограничение видимости, введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на двух участках автодорог.

    В Акмолинской области — на участке автодороги Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница Российской Федерации (16-200 км), от города Астаны до границы Павлодарской области. 

    В Павлодарской области ограничение введено на участке той же автодороги (200-254 км) от границы Акмолинской области до Шидерты.
    Ориентировочно дорогу откроют 8 ноября 2025 года в 8:00.

    — Водителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за обновлением информации о состоянии дорог, — добавили в ведомстве.

    Получить дополнительную информацию об открытии или закрытии дорог в любое время суток можно по номеру 1403.

    Напомним, вчера также из-за непогоды были закрыты трассы в нескольких регионах Казахстана. 

