Трассы из-за непогоды вновь закрыли в Павлодарской и Акмолинской областях
В связи с ухудшением погодных условий на одной из основных трасс двух регионов введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным АО «НК КазАвтоЖол», 7 ноября с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий, а это верховой снег, низовая метель, ветер, ограничение видимости, введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на двух участках автодорог.
В Акмолинской области — на участке автодороги Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница Российской Федерации (16-200 км), от города Астаны до границы Павлодарской области.
В Павлодарской области ограничение введено на участке той же автодороги (200-254 км) от границы Акмолинской области до Шидерты.
Ориентировочно дорогу откроют 8 ноября 2025 года в 8:00.
— Водителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за обновлением информации о состоянии дорог, — добавили в ведомстве.
Получить дополнительную информацию об открытии или закрытии дорог в любое время суток можно по номеру 1403.
Напомним, вчера также из-за непогоды были закрыты трассы в нескольких регионах Казахстана.