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    01:19, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Трасса Костанай-Аулиеколь открыта в связи с улучшением видимости

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильной дороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган», которая днем была закрыта в связи с лесными пожарами в Аулиекольском районе Костанайской области, вновь восстановлено движение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 сентября в связи с улучшением видимости в Костанайской области принято решение об открытии участка автомобильной дороги республиканского значения «Костанай-Аулиеколь-Сурган» в промежутке 8-108 км (участок города Тобыл-поселка Аулиеколь)», - сообщается на странице Instagram костанайского филиала АО «КазАвтоЖол».

    Ранее сообщалось, что 3 сентября в 16.15 часов в Костанайской области в связи с лесными пожарами и плохой видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган».

    В город Костанай движение осуществлялось через села Кайбагор, Карасу и Алтынсарино.


    Теги:
    Пожар Костанайская область Дороги Происшествия Транспорт Происшествия, ЧС для mail.ru
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