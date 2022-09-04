Трасса Костанай-Аулиеколь открыта в связи с улучшением видимости

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильной дороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган», которая днем была закрыта в связи с лесными пожарами в Аулиекольском районе Костанайской области, вновь восстановлено движение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 сентября в связи с улучшением видимости в Костанайской области принято решение об открытии участка автомобильной дороги республиканского значения «Костанай-Аулиеколь-Сурган» в промежутке 8-108 км (участок города Тобыл-поселка Аулиеколь)», - сообщается на странице Instagram костанайского филиала АО «КазАвтоЖол».

Ранее сообщалось, что 3 сентября в 16.15 часов в Костанайской области в связи с лесными пожарами и плохой видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган».

В город Костанай движение осуществлялось через села Кайбагор, Карасу и Алтынсарино.