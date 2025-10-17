Трасса Калбатау – Майкапчагай стала дорогой доверия для жителей ВКО

Это событие, ставшее огромной радостью для жителей области Абай и ВКО и стратегическим успехом для всей страны, является наглядным подтверждением выполнения поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры.

Едва прошли сутки после официального открытия, как социальные сети наполнились сотнями благодарных отзывов жителей Восточного Казахстана.

Фото: акимат ВКО

Новая трасса протяжённостью 415 километров станет тем самым «золотым мостом», который поднимет на новый уровень экономические связи между Казахстаном, Россией и Китаем. Входя в состав международного коридора Омск — Майкапчагай, данный участок превратился в ключевое звено транзитной системы не только Восточно-Казахстанской области и области Абай, но и всей Центральной Азии.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая недавно с трибуны ООН, подчеркнул:

— Казахстан — это не просто транзитная страна, а активный и ответственный участник глобальной логистической системы.

Сегодня это высказывание получает реальное подтверждение.

Жители Тарбагатая и Зайсана с радостью встретили эту новость, записывая видеопоздравления и слова благодарности.

Сельские аксакалы признаются, что долгие годы не верили, что когда-нибудь смогут проехать по идеально ровной дороге. Один из старейшин Тарбагатая в видеообращении сказал:

— Наш возраст уже немалый, но теперь мы забудем, что такое мучения от плохой дороги. Это — заслуга Президента, его забота о народе.

Молодёжь и активисты Зайсана также записали коллективное обращение прямо на новом участке трассы, поблагодарив руководство страны. Местные предприниматели публикуют посты с благодарностями в соцсетях.

Жительница Зайсана Бакыт Сырымбаева, одной из первых проехавшая по новой дороге ночью, поделилась эмоциями:

— Раньше мы даже днём старались не ездить этим опасным маршрутом. Теперь всё изменилось — пусть дорога служит людям. Огромная благодарность строителям!

Кто-то называет новую трассу «золотым поясом, соединяющим регионы», кто-то — «символом доверия к слову Президента».

Это не просто транспортная артерия — это дорога доверия. Как отмечает Глава государства, каждый региональный проект должен быть направлен на повышение качества жизни людей и укрепление веры в государство.

Слова «Сказал — сделал!» сегодня звучат в каждом уголке Восточного Казахстана.

Жительница Тарбагатая Шакен Копшикбаева сказала:

— Раньше расстояние между городом и селом сокращалось только зимой. А теперь едем по ровной, как стекло, дороге. Президент сдержал слово. Сказал — сделал!

Эти слова стали общим настроением тысяч людей.

Фото: акимат ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил стратегическое значение проекта: трасса не только облегчает межрегиональные связи, но и даёт импульс развитию внешней торговли, промышленной кооперации и туризма. На участке длиной 231 километр построено 7 мостов и 223 водопропускных сооружения — показатель масштабности проделанной инженерной работы.

Строительство завершилось благодаря усилиям тысяч рабочих и инженеров. В проекте, начатом в 2018 году, было задействовано 1 100 единиц техники, 8 асфальтобетонных заводов и более 1 800 специалистов.

Сегодня Казахстан уверенно закрепил статус надёжного партнёра в континентальной логистике. Значительная часть грузопотока между Европой и Китаем проходит через нашу территорию — это результат не только выгодного географического положения, но и стратегического государственного курса.

Фото: акимат ВКО

Реализация международных транспортных коридоров стала национальной миссией, получившей новое дыхание. Казахстан располагается на перекрёстке континентальных связей, а в самом сердце этой системы — современные, безопасные, качественные дороги.

В своём Послании народу Глава государства отметил:

— В мире усиливается конкуренция за транзитные маршруты. Необходимо и дальше развивать транспортно-логистическую сферу. Казахстан является важнейшим мостом между Европой и Азией. Коридор «Восток — Запад» и инициатива Китая «Один пояс, один путь» укрепляют роль нашей страны как ключевого сухопутного маршрута Евразии.

Новая дорога между Калбатау и Майкапчагай — это образ завтрашнего Казахстана:

дорога труда, доверия и единства.

А многочисленные слова благодарности, которые продолжают поступать со всех концов региона, показывают: этот проект был действительно долгожданным.

Вперёд по новой дороге — в новую эпоху!