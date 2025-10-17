Трасса Калбатау – Майкапчагай стала дорогой доверия для жителей ВКО
На востоке страны началась новая историческая глава. Накануне Дня Республики был введен в эксплуатацию международный транспортный коридор Калбатау — Майкапчагай, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.
Это событие, ставшее огромной радостью для жителей области Абай и ВКО и стратегическим успехом для всей страны, является наглядным подтверждением выполнения поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры.
Едва прошли сутки после официального открытия, как социальные сети наполнились сотнями благодарных отзывов жителей Восточного Казахстана.
Новая трасса протяжённостью 415 километров станет тем самым «золотым мостом», который поднимет на новый уровень экономические связи между Казахстаном, Россией и Китаем. Входя в состав международного коридора Омск — Майкапчагай, данный участок превратился в ключевое звено транзитной системы не только Восточно-Казахстанской области и области Абай, но и всей Центральной Азии.
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая недавно с трибуны ООН, подчеркнул:
— Казахстан — это не просто транзитная страна, а активный и ответственный участник глобальной логистической системы.
Сегодня это высказывание получает реальное подтверждение.
Жители Тарбагатая и Зайсана с радостью встретили эту новость, записывая видеопоздравления и слова благодарности.
Сельские аксакалы признаются, что долгие годы не верили, что когда-нибудь смогут проехать по идеально ровной дороге. Один из старейшин Тарбагатая в видеообращении сказал:
— Наш возраст уже немалый, но теперь мы забудем, что такое мучения от плохой дороги. Это — заслуга Президента, его забота о народе.
Молодёжь и активисты Зайсана также записали коллективное обращение прямо на новом участке трассы, поблагодарив руководство страны. Местные предприниматели публикуют посты с благодарностями в соцсетях.
Жительница Зайсана Бакыт Сырымбаева, одной из первых проехавшая по новой дороге ночью, поделилась эмоциями:
— Раньше мы даже днём старались не ездить этим опасным маршрутом. Теперь всё изменилось — пусть дорога служит людям. Огромная благодарность строителям!
Кто-то называет новую трассу «золотым поясом, соединяющим регионы», кто-то — «символом доверия к слову Президента».
Это не просто транспортная артерия — это дорога доверия. Как отмечает Глава государства, каждый региональный проект должен быть направлен на повышение качества жизни людей и укрепление веры в государство.
Слова «Сказал — сделал!» сегодня звучат в каждом уголке Восточного Казахстана.
Жительница Тарбагатая Шакен Копшикбаева сказала:
— Раньше расстояние между городом и селом сокращалось только зимой. А теперь едем по ровной, как стекло, дороге. Президент сдержал слово. Сказал — сделал!
Эти слова стали общим настроением тысяч людей.
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил стратегическое значение проекта: трасса не только облегчает межрегиональные связи, но и даёт импульс развитию внешней торговли, промышленной кооперации и туризма. На участке длиной 231 километр построено 7 мостов и 223 водопропускных сооружения — показатель масштабности проделанной инженерной работы.
Строительство завершилось благодаря усилиям тысяч рабочих и инженеров. В проекте, начатом в 2018 году, было задействовано 1 100 единиц техники, 8 асфальтобетонных заводов и более 1 800 специалистов.
Сегодня Казахстан уверенно закрепил статус надёжного партнёра в континентальной логистике. Значительная часть грузопотока между Европой и Китаем проходит через нашу территорию — это результат не только выгодного географического положения, но и стратегического государственного курса.
Реализация международных транспортных коридоров стала национальной миссией, получившей новое дыхание. Казахстан располагается на перекрёстке континентальных связей, а в самом сердце этой системы — современные, безопасные, качественные дороги.
В своём Послании народу Глава государства отметил:
— В мире усиливается конкуренция за транзитные маршруты. Необходимо и дальше развивать транспортно-логистическую сферу. Казахстан является важнейшим мостом между Европой и Азией. Коридор «Восток — Запад» и инициатива Китая «Один пояс, один путь» укрепляют роль нашей страны как ключевого сухопутного маршрута Евразии.
Новая дорога между Калбатау и Майкапчагай — это образ завтрашнего Казахстана:
дорога труда, доверия и единства.
А многочисленные слова благодарности, которые продолжают поступать со всех концов региона, показывают: этот проект был действительно долгожданным.
Вперёд по новой дороге — в новую эпоху!