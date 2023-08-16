Транспортно-пересадочные комплексы планируют возвести на всех больших въездах в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект деловых районов планируют запустить в Астане. Об этом сообщила главный специалист группы городского транспорта ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Акмарал Темирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы предлагаем создание транспортно-пересадочных узлов. Мы предлагаем их на пересечении радиальных направлений. К примеру, один такой транспортно-пересадочный узел мы предлагаем создать в районе новой мечети. Он иначе называется «проект деловых районов». Такие узлы будут в себя включать не только транспортную инфраструктуру, то есть перехватывающие паркинги, терминалы, станции ЛРТ, станции БРТ (автостанции), но и спортивно-развлекательные комплексы, бизнес-центры, торговые залы», - сказала Акмарал Темирова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» перед началом общественных слушаний по проекту нового «Генерального плана города Астана до 2035 года»

По ее словам, такие транспортные узлы будут создаваться на всех больших въездах в город.

«То есть, к примеру, если человек едет из Косшы, и вот он сюда приехал, оставляет на этом узле свой транспорт, затем пересаживается на общественный транспорт и едет дальше уже в город. Эти узлы буду построены на всех пересечениях радиальных входов в город. Это направление из Косшы, Коргальжинского шоссе, въезд из Костанайского направления, Кошкетауского направления, Карагандинского направления. То есть будут охвачены все основные направления в город», - уточнила Акмарал Темирова.

Представитель Астанагенплан отметила, что таким образом эти транспортно-пересадочные узлы будут собирать на себя всю транспортную нагрузку из пригородной зоны.

«У этого проекта расчетный период – 2035 год. Но мы охватили до 2050 года, потому что к 2035 году город не может физически реализовать все, что необходимо. К 2050 году будет приличная нагрузка, и численность населения будет увеличиваться, и нам максимально нужно индивидуальный транспорт убирать из города, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть, чтобы уменьшить количество автомобилей в городе», - добавила Акмарал Темирова.

В свою очередь ведущий архитектор ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Азамат Ошахметов уточнил, что такие деловые центры будут построены в шести точках при въезде в столицу.

«По шести точкам будут построены деловые центры. К примеру, у нас из Павлодара и Костаная в день где-то 100 тысяч человек приезжает, чтобы не создавать нагрузку в центре города, предлагаем такие проекты. Там внутри будут бизнес-центры, паркинги, гостиницы, супермаркеты, ТРЦ, возможно, будут ЦОН-ы, налоговая, чтобы было удобно приехать сюда, решить все свои дела и уехать», - пояснил он.

Отметим, что проект пока на стадии согласования.

Ранее сообщалось, что в столице презентован проект нового генплана Астаны. Также в столице может появиться третья кольцевая дорога.