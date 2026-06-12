Транспортный сектор Казахстана вырос на 8,4% с начала 2026 года

Объем услуг секции «Транспорт и складирование» в Казахстане по итогам января–мая 2026 года увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечается в данных Бюро национальной статистики, индекс физического объема составил 108,4%, свидетельствуя о росте транспортной активности в стране на фоне разнонаправленной динамики по видам перевозок.

За пять месяцев 2026 года перевозки грузов составили 382,1 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее.

В то же время грузооборот снизился на 7% и составил 213,3 млрд тонно-километров. Перевозки пассажиров выросли на 6,6% — до 822,3 млн человек, а пассажирооборот увеличился на 4,1%, достигнув 36,7 млрд пассажиро-километров.

Региональная статистика показывает преимущественно снижение грузооборота. Наибольшее падение зафиксировано в Костанайской (минус 13,8%), Жамбылской (минус 13,2%), Восточно-Казахстанской (минус 12,1%), Карагандинской (минус 11%) и Акмолинской (минус 10,9%) областях. Среди городов отрицательная динамика наблюдается в Астане (минус 7,3%), Шымкенте (минус 5%) и Алматы (минус 2,4%). Рост грузооборота отмечен лишь в области Жетысу — на 5,8%.

При этом пассажирооборот демонстрирует рост в большинстве регионов. Наиболее значительное увеличение зафиксировано в Костанайской области (60,3%), Алматы (22,2%), Акмолинской области (21,3%), Шымкенте (18,7%), а также в Алматинской (15,4%) и Карагандинской (15,3%) областях. Существенное снижение отмечено в Атырауской области — до 54,1% от уровня прошлого года.

По видам транспорта наиболее устойчивый рост показал автомобильный и городской электрический транспорт. Здесь перевозки грузов увеличились на 9,7%, грузооборот — на 5,4%, перевозки пассажиров — на 6,8%, а пассажирооборот — на 3,7%.

Железнодорожный транспорт, напротив, продемонстрировал снижение по всем ключевым показателям: грузооборот уменьшился на 11,1%, перевозки грузов — на 1,8%, пассажиров — на 3,4%, пассажирооборот — также на 3,4%.

В трубопроводном транспорте зафиксировано сокращение: перевозки грузов снизились на 2,4%, грузооборот — на 3,6%.

Авиационный сектор показал умеренный рост: перевозки пассажиров увеличились на 1,7%, а пассажирооборот — на 7%. Водный транспорт продемонстрировал наиболее динамичную положительную статистику: внутренние перевозки грузов выросли в 5,1 раза, морские перевозки — на 9,5%, а грузооборот морского и прибрежного транспорта — на 17,6%.

О том, как транзит становится новой экономикой железной дороги — читайте в материале.