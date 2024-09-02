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    09:03, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнется в 11:00

    Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнется в 11:00
    Фото: Kazinform
    Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

    Текстовая трансляция Послания будет доступна в телеграм-канале Акорды.

    В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

    Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстанцы Касым-Жомарт Токаев Телевидение Послание Президента РК-2024
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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