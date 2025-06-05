Трансферты из Нацфонда сократят до 2 трлн тенге в год
Национальный банк Казахстана усиливает меры по снижению инфляции. Регулятор запускает новые инструменты, которые должны «остудить» потребительские расходы и укрепить экономику, передает агентство Kazinform.
Нацбанк начал вводить меры, чтобы замедлить быстрый рост займов:
- увеличение требований к банкам при выдаче кредитов физлицам;
- ограничение размеров беззалоговых кредитов;
- запрет на новые кредиты, если у человека есть просрочка больше 90 дней;
- снижение максимальной стоимости кредитов.
Также планируется ввести дополнительные показатели, чтобы банки оценивали, насколько кредит посилен заемщику.
— Мы уже начали работу по калибровке таких инструментов, как коэффициент долговой нагрузки и коэффициент долга к доходу, — отметил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в Астане.
У банков Казахстана одни из самых мягких требований по минимальным резервам — это те средства, которые банки обязаны держать, не пуская их в кредиты. Такой подход усиливает инфляцию, поскольку в экономике становится слишком много доступных денег. Нацбанк планирует ужесточить эти нормы, чтобы ограничить избыточную ликвидность, сократить объем средств, уходящих в потребительские расходы, и направить больше ресурсов на развитие бизнеса.
С начала года Нацбанк уже изъял с внутреннего рынка около 1,2 трлн тенге через так называемый механизм «зеркалирования» операций с золотом.
До конца года этот показатель может вырасти до 3,3- 3,6 трлн тенге за счет роста мировых цен на золото.
Как сообщается, в ближайшие годы Казахстан планирует сократить зависимость бюджета от денег Национального фонда. Уже с 2026 года трансферты из Нацфонда будут снижены до 2 трлн тенге в год. Это значительно меньше, чем сейчас. Такой шаг поможет снизить давление на цены и усилит общий эффект политики по борьбе с инфляцией.
Ранее мы сообщали, что инфляция в Казахстане вернется к целевым показателям к 2027 году.