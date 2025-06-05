Трансферты из Нацфонда сократят до 2 трлн тенге в год

Нацбанк начал вводить меры, чтобы замедлить быстрый рост займов:

увеличение требований к банкам при выдаче кредитов физлицам;

ограничение размеров беззалоговых кредитов;

запрет на новые кредиты, если у человека есть просрочка больше 90 дней;

снижение максимальной стоимости кредитов.

Также планируется ввести дополнительные показатели, чтобы банки оценивали, насколько кредит посилен заемщику.

— Мы уже начали работу по калибровке таких инструментов, как коэффициент долговой нагрузки и коэффициент долга к доходу, — отметил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в Астане.

У банков Казахстана одни из самых мягких требований по минимальным резервам — это те средства, которые банки обязаны держать, не пуская их в кредиты. Такой подход усиливает инфляцию, поскольку в экономике становится слишком много доступных денег. Нацбанк планирует ужесточить эти нормы, чтобы ограничить избыточную ликвидность, сократить объем средств, уходящих в потребительские расходы, и направить больше ресурсов на развитие бизнеса.

С начала года Нацбанк уже изъял с внутреннего рынка около 1,2 трлн тенге через так называемый механизм «зеркалирования» операций с золотом.

До конца года этот показатель может вырасти до 3,3- 3,6 трлн тенге за счет роста мировых цен на золото.

Как сообщается, в ближайшие годы Казахстан планирует сократить зависимость бюджета от денег Национального фонда. Уже с 2026 года трансферты из Нацфонда будут снижены до 2 трлн тенге в год. Это значительно меньше, чем сейчас. Такой шаг поможет снизить давление на цены и усилит общий эффект политики по борьбе с инфляцией.

Ранее мы сообщали, что инфляция в Казахстане вернется к целевым показателям к 2027 году.