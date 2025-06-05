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    15:22, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Трансферты из Нацфонда сократят до 2 трлн тенге в год

    Национальный банк Казахстана усиливает меры по снижению инфляции. Регулятор запускает новые инструменты, которые должны «остудить» потребительские расходы и укрепить экономику, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    Нацбанк начал вводить меры, чтобы замедлить быстрый рост займов:

    • увеличение требований к банкам при выдаче кредитов физлицам;
    • ограничение размеров беззалоговых кредитов;
    • запрет на новые кредиты, если у человека есть просрочка больше 90 дней;
    • снижение максимальной стоимости кредитов.

    Также планируется ввести дополнительные показатели, чтобы банки оценивали, насколько кредит посилен заемщику.

    — Мы уже начали работу по калибровке таких инструментов, как коэффициент долговой нагрузки и коэффициент долга к доходу, — отметил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в Астане.

    У банков Казахстана одни из самых мягких требований по минимальным резервам — это те средства, которые банки обязаны держать, не пуская их в кредиты. Такой подход усиливает инфляцию, поскольку в экономике становится слишком много доступных денег. Нацбанк планирует ужесточить эти нормы, чтобы ограничить избыточную ликвидность, сократить объем средств, уходящих в потребительские расходы, и направить больше ресурсов на развитие бизнеса.

    С начала года Нацбанк уже изъял с внутреннего рынка около 1,2 трлн тенге через так называемый механизм «зеркалирования» операций с золотом.

    До конца года этот показатель может вырасти до 3,3- 3,6 трлн тенге за счет роста мировых цен на золото.

    Как сообщается, в ближайшие годы Казахстан планирует сократить зависимость бюджета от денег Национального фонда. Уже с 2026 года трансферты из Нацфонда будут снижены до 2 трлн тенге в год. Это значительно меньше, чем сейчас. Такой шаг поможет снизить давление на цены и усилит общий эффект политики по борьбе с инфляцией.

    Ранее мы сообщали, что инфляция в Казахстане вернется к целевым показателям к 2027 году. 

    Теги:
    Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Нацфонд Астана Банки Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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