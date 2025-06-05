Инфляция в Казахстане вернется к целевым показателям к 2027 году - Нацбанк
Прогноз по инфляции в Казахстане на ближайшие годы был пересмотрен в сторону повышения. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге в Астане, передает агентство Kazinform.
Согласно обновленным данным, в 2025 году инфляция составит 10,5-12,5%, а в 2026 году — 9,5-11,5%. Основные причины пересмотра — рост цен на продукты питания и сохраняющееся давление со стороны потребительского спроса.
В то же время прогноз на 2027 год остался без изменений — 5,5-7,5%. По словам главы Нацбанка, это связано с ожидаемым эффектом от ужесточения денежно-кредитной политики и более сдержанной финансовой политики государства.
— При этом устойчивая компонента инфляции, то есть инфляция за вычетом регулируемых цен, ГСМ и других волатильных факторов, достигнет целевого уровня в 5% к концу прогнозного горизонта, то есть к 2027 году, — отметил глава Нацбанка.
Сегодня стало известно, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.