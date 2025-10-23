Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

— Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто это показалось неправильным. Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем, — сказал американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее Трамп отмечал, что решение, ехать ли на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, пока не принято. Позднее он уточнил, что обсуждает возможность провести переговоры в Будапеште, и окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.

По данным западных СМИ, подготовка к переговорам приостановлена, в том числе из-за расхождений сторон по вопросам конфликта в Украине. По информации Reuters и CBS News, в Белом доме подтвердили, что «в ближайшем будущем» встреча двух лидеров не запланирована.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, длившийся около двух часов, в ходе которого договорились рассмотреть возможность встречи в Будапеште для второго раунда переговоров по Украине.