Трамп и Путин встретятся в Венгрии

Их разговор продлился более двух часов.

Глава Белого дома заявил, что беседа была продуктивной.

— Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с великим достижением — установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, по его словам, мы мечтали веками. Я искренне верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в наших переговорах и в прекращении войны между Россией и Украиной, — написал Трамп в своей странице в Truth Social.

Кроме того, как отметил американский лидер, они много говорили о торговле между Россией и Соединенными Штатами после урегулирования конфликта в Украине.

— В заключение разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе, — сказал Трамп.

Первые встречи с представителями Соединенных Штатов проведет государственный секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, имена которых будут определены. Место встречи будет определено позднее.

Как заявил глава Белого дома, затем он встретится с Путиным в Будапеште.

Он также сообщил, что 17 октября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где стороны обсудят разговор с Путиным и многое другое.

Напомним, в августе Трамп и Путин провели переговоры на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже (штат Аляска).