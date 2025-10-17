РУ
    22:52, 16 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп и Путин встретятся в Венгрии

    Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин завершили телефонный разговор, передает агентство Kazinform.

    Трамп и Путин встретятся в Венгрии
    Фото: Canva

    Их разговор продлился более двух часов.

    Глава Белого дома заявил, что беседа была продуктивной.

    — Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с великим достижением — установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, по его словам, мы мечтали веками. Я искренне верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в наших переговорах и в прекращении войны между Россией и Украиной, — написал Трамп в своей странице в Truth Social.

    Кроме того, как отметил американский лидер, они много говорили о торговле между Россией и Соединенными Штатами после урегулирования конфликта в Украине.

    — В заключение разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе, — сказал Трамп.

    Первые встречи с представителями Соединенных Штатов проведет государственный секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, имена которых будут определены. Место встречи будет определено позднее.

    Как заявил глава Белого дома, затем он встретится с Путиным в Будапеште.

    Он также сообщил, что 17 октября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где стороны обсудят разговор с Путиным и многое другое.

    Напомним, в августе Трамп и Путин провели переговоры на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже (штат Аляска). 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
