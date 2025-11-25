Трамп запустил миссию Genesis для ускорения развития ИИ в США

В новом указе «Миссия Genesis» о поддержке американских разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) намечен ряд шагов по расширению вычислительных ресурсов, увеличению доступа к обширным федеральным базам данных и переходу к эффективным практическим приложениям, особенно в научных областях.

— Миссия Genesis значительно ускорит научные открытия, укрепит национальную безопасность, обеспечит энергетическое превосходство, повысит производительность труда и многократно увеличит отдачу от инвестиций налогоплательщиков в исследования и разработки, — говорится в приказе.

Чтобы научиться отображать реальный мир, системам ИИ требуются огромные массивы данных. Распоряжение, подписанное президентом, направлено на устранение этих препятствий для обмена данными.

В приказе говорится, что благодаря увеличению вычислительных ресурсов и доступа к данным, ИИ должен быть применен для решения практических и важнейших научных задач в течение 270 дней. К таким областям относятся передовое производство и робототехника, биотехнологии, ядерное деление и синтез.

Ранее сообщалось о заявлении миллиардера Илона Маска, что ИИ станет умнее всех людей к 2029 году.