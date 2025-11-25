РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:48, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп запустил миссию Genesis для ускорения развития ИИ в США

    Президент Дональд Трамп подписал указ по активизации исследований, разработок и научного применения искусственного интеллекта в США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Трамп запустил программу «Genesis Mission» для применения ИИ в науке
    Фото: stimson.org

    В новом указе «Миссия Genesis» о поддержке американских разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) намечен ряд шагов по расширению вычислительных ресурсов, увеличению доступа к обширным федеральным базам данных и переходу к эффективным практическим приложениям, особенно в научных областях.

    — Миссия Genesis значительно ускорит научные открытия, укрепит национальную безопасность, обеспечит энергетическое превосходство, повысит производительность труда и многократно увеличит отдачу от инвестиций налогоплательщиков в исследования и разработки, — говорится в приказе.

    Чтобы научиться отображать реальный мир, системам ИИ требуются огромные массивы данных. Распоряжение, подписанное президентом, направлено на устранение этих препятствий для обмена данными.

    В приказе говорится, что благодаря увеличению вычислительных ресурсов и доступа к данным, ИИ должен быть применен для решения практических и важнейших научных задач в течение 270 дней. К таким областям относятся передовое производство и робототехника, биотехнологии, ядерное деление и синтез.

    Ранее сообщалось о заявлении миллиардера Илона Маска, что ИИ станет умнее всех людей к 2029 году.

    Теги:
    Искусственный интеллект Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают