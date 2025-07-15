ИИ станет умнее всех людей к 2029 году — Илон Маск

— В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого человека в отдельности. К 2029 году ИИ, вероятно, будет умнее всех людей вместе взятых, — написал Илон Маск в социальной сети Х.

Маск открыто выражает свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта и опасностей, с ним связанных, часто призывая к более строгому регулированию этой мощной технологии.

Он выразил опасение, что при неправильном управлении ИИ может привести к «разрушению цивилизации».

Ранее в интервью Fox News, Маск рассказал о своих планах по разработке собственного чат-бота с искусственным интеллектом под названием «TruthGPT» для борьбы с предвзятостью ChatGPT и других чат-ботов с искусственным интеллектом. Маск заявил, что опасается, что предвзятые или идеологически настроенные программисты будут использовать технологии искусственного интеллекта для «лжи» и беспрепятственного распространения ложной информации.

Со слов Маска, «ИИ обучают лгать и это плохо. У ИИ есть потенциал, каким бы незначительным ни казался этот риск, но у него есть потенциал для уничтожения цивилизации».

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят бесплатный онлайн-курс по безопасному использованию искусственного интеллекта.