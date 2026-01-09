Трамп встретится с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо

— Насколько я понимаю, она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороваться с ней, — сообщил Дональд Трамп.

Ранее Мачадо, которая получила Нобелевскую премию в прошлом году, сообщила, что Трамп заслуживает эту награду.

Трампа спросил ведущий Fox News Шон Хэннити, примет ли он Нобелевскую премию Мачадо, если она предложит ему, на что президент США ответил: «Я слышал, что она хочет это сделать. Это было бы большой честью».

Ранее сообщалось, что Мачадо заявила о желании разделить Нобелевскую премию мира с Трампом.