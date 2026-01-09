Трамп встретится с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо на следующей неделе, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
— Насколько я понимаю, она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороваться с ней, — сообщил Дональд Трамп.
Ранее Мачадо, которая получила Нобелевскую премию в прошлом году, сообщила, что Трамп заслуживает эту награду.
Трампа спросил ведущий Fox News Шон Хэннити, примет ли он Нобелевскую премию Мачадо, если она предложит ему, на что президент США ответил: «Я слышал, что она хочет это сделать. Это было бы большой честью».
Ранее сообщалось, что Мачадо заявила о желании разделить Нобелевскую премию мира с Трампом.