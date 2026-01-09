РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:05, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп встретится с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо на следующей неделе, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Трамп встретится с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо
    Фото: hrf.org

    — Насколько я понимаю, она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороваться с ней, — сообщил Дональд Трамп.

    Ранее Мачадо, которая получила Нобелевскую премию в прошлом году, сообщила, что Трамп заслуживает эту награду.

    Трампа спросил ведущий Fox News Шон Хэннити, примет ли он Нобелевскую премию Мачадо, если она предложит ему, на что президент США ответил: «Я слышал, что она хочет это сделать. Это было бы большой честью».

    Ранее сообщалось, что Мачадо заявила о желании разделить Нобелевскую премию мира с Трампом.

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают