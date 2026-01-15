РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:20, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп впервые поговорил с временным президентом Венесуэлы

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся «отличный» разговор с исполняющими обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Фото: The Australian

    Оба лидера высоко оценили телефонный разговор, который стал первым контактом после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    — Сегодня утром у меня состоялся отличный разговор с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Мы добиваемся огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться. Обсуждались многие темы, включая нефть, полезные ископаемые, торговлю и, конечно, национальную безопасность. Это партнерство между Соединенными Штатами Америки и Венесуэлой будет впечатляющим для всех. Венесуэла скоро снова станет великой и процветающей страной, возможно, даже в большей степени, чем когда-либо прежде! — заявил Трамп в Truth Social.

    В свою очередь Родригес отметила, что в ходе вежливого разговора удалось обсудить многие вопросы.

    — У меня состоялся продолжительный и вежливый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в обстановке взаимного уважения, в ходе которого мы обсудили повестку дня двусторонней работы на благо наших народов, а также нерешенные вопросы между нашими правительствами, — сообщила Делси Родригес с социальной сети Х.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла готова открыть нефтяные скважины и возобновить экспорт сырой нефти.

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
