Трамп впервые поговорил с временным президентом Венесуэлы

Оба лидера высоко оценили телефонный разговор, который стал первым контактом после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

— Сегодня утром у меня состоялся отличный разговор с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Мы добиваемся огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться. Обсуждались многие темы, включая нефть, полезные ископаемые, торговлю и, конечно, национальную безопасность. Это партнерство между Соединенными Штатами Америки и Венесуэлой будет впечатляющим для всех. Венесуэла скоро снова станет великой и процветающей страной, возможно, даже в большей степени, чем когда-либо прежде! — заявил Трамп в Truth Social.

В свою очередь Родригес отметила, что в ходе вежливого разговора удалось обсудить многие вопросы.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

— У меня состоялся продолжительный и вежливый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в обстановке взаимного уважения, в ходе которого мы обсудили повестку дня двусторонней работы на благо наших народов, а также нерешенные вопросы между нашими правительствами, — сообщила Делси Родригес с социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Венесуэла готова открыть нефтяные скважины и возобновить экспорт сырой нефти.