Трамп выставляет на торги права на бурение нефти в заповеднике Аляски

Администрация президента США Дональда Трампа проведет аукцион по продаже лицензий на добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы (ANWR) на Аляске, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

На торги выставлены десятки участков в одном из самых удаленных и экологически чувствительных районов страны.

Бюро по управлению земельными ресурсами США предложило нефтегазовым компаниям 60 участков общей площадью около 278,8 тысяч гектаров. Прием заявок завершился 3 июня, результаты торгов будут объявлены в прямом эфире.

Продажа лицензий стала первой из четырех запланированных сделок, предусмотренных законом One Big Beautiful Bill Act, который Трамп подписал в 2025 году. Белый дом рассчитывает ускорить освоение внутренних энергетических ресурсов и поддержать нефтяную отрасль Аляски.

Инициативу поддерживают власти штата и часть представителей коренных народов региона. По их мнению, новые проекты способны создать рабочие места и помочь остановить многолетнее снижение нефтедобычи на Аляске.

Арктический национальный заповедник считается одним из крупнейших природных комплексов Северной Америки. На его территории обитают белые медведи, карибу и миллионы перелетных птиц. В отличие от соседнего Национального нефтяного заповедника Аляски, здесь практически отсутствует промышленная инфраструктура — нет дорог, производственных объектов и трубопроводов.

Несмотря на значительные запасы углеводородов, интерес бизнеса к региону остается ограниченным. По оценке Геологической службы США, прибрежная зона ANWR может содержать до 11,8 млрд баррелей технически извлекаемой нефти.

Предыдущие попытки привлечь инвесторов не принесли ожидаемого результата. В январе 2025 года администрация Джо Байдена не получила ни одной заявки на разработку 400 тысяч акров территории заповедника. Аналогичная ситуация наблюдалась и во время первых торгов в 2021 году.

Эксперты отмечают, что американские нефтяные компании сегодня предпочитают инвестировать в более доступные регионы, включая Техас и Нью-Мексико, где добыча требует меньших затрат и быстрее приносит прибыль.

Сейчас единственным владельцем лицензий в ANWR остается государственная корпорация Alaska Industrial Development and Export Authority. Ей принадлежат шесть участков, но промышленная разработка там пока не началась.

Напомним, ранее старший вице-президент ExxonMobil Нил Чепмен выступил с предупреждением о том, что в ближайшие недели цены на энергоносители могут резко вырасти.



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