Цены на нефть могут достичь 160 долларов за баррель — ExxonMobil

Старший вице-президент ExxonMobil Нил Чепмен выступил с предупреждением о том, что в ближайшие недели цены на энергоносители могут резко вырасти, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

Выступая на конференции Bernstein в Нью-Йорке, Чепмен предупредил, что в ближайшие недели цены на сырую нефть могут вырасти до 160 долларов за баррель, поскольку запасы нефти в стратегических хранилищах наконец истощатся.

— Коммерческие запасы сырой нефти и других жидкостей, таких как бензин, дизельное топливо, авиакеросин, истощились. Сокращение этих запасов смягчило последствия или компенсировало их за счет высвобождения стратегических запасов нефти, что сделали большинство западных стран. Все это смягчило удар, — пояснил Нил Чепмен.

Он предупредил, что стоимость нефти от 90 до 110 долларов за баррель в течение последних шести недель не может продолжаться вечно. Через две или три недели цены взлетят до небес, а стоимость сырой нефти на мировом рынке вырастет до 150-160 долларов.

Фото: kaieteurnewsonline.com

По данным S& P Global, цена все еще намного выше, чем до того, как США и Израиль начали бомбардировки Ирана в конце февраля, когда она составляла около 75 долларов за баррель.

Ранее сообщалось о росте цен на бензин в США на 30% с момента начала военного конфликта в Иране.