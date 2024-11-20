Трамп выбирает Говарда Лютника на должность министра торговли

— Спасибо, президент Трамп, за доверие ко мне и за то, что вы помогаете мне снова сделать Америку великой. Как следующий министр торговли, я присоединюсь к лучшей администрации, которую когда-либо видели США, и раскрою весь наш экономический потенциал, — написал Говард Лютник в своем аккаунте «X» после объявления.

Бизнесмен-миллиардер Говард Лютник был сопредседателем переходной команды Трампа. По данным источников ABC News, он провел последние две недели с избранным президентом в оперативном центре в Мар-а-Лаго (частная резиденция во Флориде), рекомендуя и проверяя потенциальных кандидатов на должности в администрацию Трампа.

Говард Лютник часто присоединялся к Дональду Трампу в ходе предвыборной кампании и проводил многочисленные мероприятия по сбору средств вместе с некоторыми из основных спонсоров-республиканцев, такими как Джон Полсон, Дюк Бьюкен и Вуди Джонсон.

Стало известно, что Лютник также боролся за должность министра финансов, что разочаровало некоторых приближенных к Трампу.

Илон Маск был близким союзником Лютника, публично поддержав его на пост министра финансов. Их часто видят вместе на мероприятиях.

Роберт Кеннеди-младший также поддерживал кандидатуру Лютника на пост министра финансов.

В 2017 году Говард Лютник пожертвовал 1 млн долларов инаугурационному комитету Трампа, а недавно пожертвовал 5 млн долларов поддерживающему Трампа суперполитическому комитету «Make America Great Again Inc».

Лютник был активным сторонником криптовалюты, выступая на ежегодной конференции «Bitcoin» в Нэшвилле (штат Теннесси) в начале этого года, где также выступали Дональд Трамп и Роберт Кеннеди. Криптовалютная компания «Tether» входит в число клиентов «Cantor Fitzgerald».

Должность министра торговли требует утверждения Сенатом.

Ранее президент США выбрал Брендана Карра на пост главы Федеральной комиссии по связи и заявил о первых назначениях в свою будущую администрацию и назвал новых глав Пентагона и ЦРУ, а Маску предложил возглавить новый Департамент эффективности. Шон Даффи возглавит Министерство транспорта США

Также он выдвинул Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава, назначил глав Госдепа и Национальной разведки США и нового пресс-секретаря Белого дома.

Что пишут зарубежные СМИ о назначении Пита Хегсета министром обороны США можно прочитать здесь.