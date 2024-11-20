Трамп выбирает Говарда Лютника на должность министра торговли
Избранный президент Дональд Трамп во вторник объявил, что выбрал генерального директора «Cantor Fitzgerald» Говарда Лютника на должность главы Министерства торговли, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.
— Спасибо, президент Трамп, за доверие ко мне и за то, что вы помогаете мне снова сделать Америку великой. Как следующий министр торговли, я присоединюсь к лучшей администрации, которую когда-либо видели США, и раскрою весь наш экономический потенциал, — написал Говард Лютник в своем аккаунте «X» после объявления.
Бизнесмен-миллиардер Говард Лютник был сопредседателем переходной команды Трампа. По данным источников ABC News, он провел последние две недели с избранным президентом в оперативном центре в Мар-а-Лаго (частная резиденция во Флориде), рекомендуя и проверяя потенциальных кандидатов на должности в администрацию Трампа.
Говард Лютник часто присоединялся к Дональду Трампу в ходе предвыборной кампании и проводил многочисленные мероприятия по сбору средств вместе с некоторыми из основных спонсоров-республиканцев, такими как Джон Полсон, Дюк Бьюкен и Вуди Джонсон.
Стало известно, что Лютник также боролся за должность министра финансов, что разочаровало некоторых приближенных к Трампу.
Илон Маск был близким союзником Лютника, публично поддержав его на пост министра финансов. Их часто видят вместе на мероприятиях.
Роберт Кеннеди-младший также поддерживал кандидатуру Лютника на пост министра финансов.
В 2017 году Говард Лютник пожертвовал 1 млн долларов инаугурационному комитету Трампа, а недавно пожертвовал 5 млн долларов поддерживающему Трампа суперполитическому комитету «Make America Great Again Inc».
Лютник был активным сторонником криптовалюты, выступая на ежегодной конференции «Bitcoin» в Нэшвилле (штат Теннесси) в начале этого года, где также выступали Дональд Трамп и Роберт Кеннеди. Криптовалютная компания «Tether» входит в число клиентов «Cantor Fitzgerald».
Должность министра торговли требует утверждения Сенатом.
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