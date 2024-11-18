Трамп выбрал Брендана Карра на пост главы Федеральной комиссии по связи

Брендан Карр является главным республиканским комиссаром в Федеральной комиссии по связи. Правительственное агентство отвечает за регулирование радио, телевидения и кабельных коммуникаций.

— Комиссар Карр является борцом за свободу слова, он боролся против «Lawfare», который подавлял свободу американцев и сдерживал нашу экономику. Он положит конец регулятивному натиску, который парализует американских создателей рабочих мест и новаторов, и обеспечит, чтобы Федеральная комиссия по связи была доступна для сельских районов Америки, — сообщил Дональд Трамп.

Брендан Карр написал главу о Федеральной комиссии по связи в консервативном руководстве «Проект 2025», в которой утверждал, что основными целями агентства должны быть «обуздание крупных технологических компаний, содействие национальной безопасности, стимулирование экономического процветания и обеспечение подотчетности и надлежащего управления Федеральной комиссии по связи».

Брендан Карр предположил, что «TikTok» следует запретить, если он не сможет отделиться от своей материнской компании, базирующейся в Китае.

Федеральная комиссия по связи состоит из пяти членов, срок полномочий которых составляет пять лет, и только трое из них могут быть представителями одной партии, что означает, что комиссия является двухпартийной.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинет главу нефтекомпании Liberty Energy на пост министра энергетики США.

После президент США заявил о первых назначениях в свою будущую администрацию и назвал новых глав Пентагона и ЦРУ, а Маску предложил возглавить новый Департамент эффективности.

Также он выдвинул Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава, назначил глав Госдепа и Национальной разведки США и нового пресс-секретаря Белого дома.

Что пишут зарубежные СМИ о назначении Пита Хегсета министром обороны США можно прочитать здесь.