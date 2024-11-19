Шон Даффи возглавит Министерство транспорта США
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Шона Даффи на пост министра транспорта, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Шон Даффи — бывший конгрессмен и второй ведущий на телеканале «Fox», которого Дональд Трамп выдвинул на должность в кабинет министров после того, как на прошлой неделе он заявил, что выбрал Пита Хегсета на должность главы Министерства обороны.
Дональд Трамп охарактеризовал Шона Даффи, республиканца из Висконсина, как «выдающегося и всеми любимого государственного служащего».
— Во время своего пребывания в Конгрессе Шон был уважаемым голосом и оратором на Республиканской конференции, выступая за фискальную ответственность, экономический рост и развитие сельских районов, — сообщил Дональд Трамп.
Трамп отметил, что Даффи будет использовать свой опыт в Конгрессе «для поддержания и восстановления инфраструктуры нашей страны и выполнения нашей миссии по вступлению в Золотой век путешествий, уделяя особое внимание безопасности, эффективности и инновациям. Что важно, он значительно улучшит качество путешествий для всех американцев!».
В своем заявлении на «Х» Шон Даффи поблагодарил: «Спасибо, господин президент. Я с нетерпением жду возможности помочь вам вступить в новый золотой век транспорта».
Должность требует утверждения Сенатом. Согласно данным Управления кадровой политики, в Департаменте транспорта работают около 58 тысяч человек.
53-летний Шон Даффи работал в Палате представителей с 2011 по 2019 год. Он был членом Комитета по финансовым услугам и председателем подкомитета по надзору и расследованиям. Он покинул Конгресс в сентябре 2019 года после того, как узнал, что его ребенок родится с сердечным заболеванием.
До избрания в Палату представителей Шон Даффи был специальным прокурором в Ашленде, штат Висконсин, а затем окружным прокурором округа Ашленд.
Ранее президент США выбрал Брендана Карра на пост главы Федеральной комиссии по связи и заявил о первых назначениях в свою будущую администрацию и назвал новых глав Пентагона и ЦРУ, а Маску предложил возглавить новый Департамент эффективности.
Также он выдвинул Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава, назначил глав Госдепа и Национальной разведки США и нового пресс-секретаря Белого дома.
Что пишут зарубежные СМИ о назначении Пита Хегсета министром обороны США можно прочитать здесь.