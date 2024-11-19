Шон Даффи возглавит Министерство транспорта США

Шон Даффи — бывший конгрессмен и второй ведущий на телеканале «Fox», которого Дональд Трамп выдвинул на должность в кабинет министров после того, как на прошлой неделе он заявил, что выбрал Пита Хегсета на должность главы Министерства обороны.

Дональд Трамп охарактеризовал Шона Даффи, республиканца из Висконсина, как «выдающегося и всеми любимого государственного служащего».

— Во время своего пребывания в Конгрессе Шон был уважаемым голосом и оратором на Республиканской конференции, выступая за фискальную ответственность, экономический рост и развитие сельских районов, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп отметил, что Даффи будет использовать свой опыт в Конгрессе «для поддержания и восстановления инфраструктуры нашей страны и выполнения нашей миссии по вступлению в Золотой век путешествий, уделяя особое внимание безопасности, эффективности и инновациям. Что важно, он значительно улучшит качество путешествий для всех американцев!».

В своем заявлении на «Х» Шон Даффи поблагодарил: «Спасибо, господин президент. Я с нетерпением жду возможности помочь вам вступить в новый золотой век транспорта».

Должность требует утверждения Сенатом. Согласно данным Управления кадровой политики, в Департаменте транспорта работают около 58 тысяч человек.

53-летний Шон Даффи работал в Палате представителей с 2011 по 2019 год. Он был членом Комитета по финансовым услугам и председателем подкомитета по надзору и расследованиям. Он покинул Конгресс в сентябре 2019 года после того, как узнал, что его ребенок родится с сердечным заболеванием.

До избрания в Палату представителей Шон Даффи был специальным прокурором в Ашленде, штат Висконсин, а затем окружным прокурором округа Ашленд.

Ранее президент США выбрал Брендана Карра на пост главы Федеральной комиссии по связи и заявил о первых назначениях в свою будущую администрацию и назвал новых глав Пентагона и ЦРУ, а Маску предложил возглавить новый Департамент эффективности.

Также он выдвинул Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава, назначил глав Госдепа и Национальной разведки США и нового пресс-секретаря Белого дома.

Что пишут зарубежные СМИ о назначении Пита Хегсета министром обороны США можно прочитать здесь.