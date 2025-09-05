Трамп уверен, что Маск вновь присоединится к Республиканской партии

Во время телефонного интервью на «Шоу Скотта Дженнингса», Трамп заявил, что у Маска нет иного выбора, кроме как вернуться в Республиканскую партию.

— Не думаю, что у него есть выбор. Что он будет делать? Он пойдет с этими радикально левыми безумцами? Он здравомыслящий человек. У него 80% гениальности, а 20% — это проблемы. И когда он разберется с этими 20%, он станет великим. Он мне всегда нравился. Он мне нравится и сейчас, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп и Маск поссорились из-за законопроекта Республиканской партии «Большого красивого законопроекта» о налогах и расходах, который генеральный директор Tesla назвал «законопроектом о долговом рабстве».

Видные деятели движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA), включая вице-президента Джей Вэнса, выразили надежду, что Маск вернется в Республиканскую партию, утверждая, что миллиардер сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах 2024 года, а доступ к самому богатому человеку в мире будет полезен на будущих выборах.

Ранее сообщалось, что Маск объявил о создании политической партии «Америка», идея о которой не понравилась Трампу.