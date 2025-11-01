РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:45, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп ушел от ответа о подземных ядерных испытаниях США

    Отвечая на вопрос о возобновлении подземных ядерных испытаний, глава Белого дома сказал: «Вы очень скоро узнаете». США не проводили взрывов с 1992 года, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansı

    Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 октября, подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания, но не дал прямого ответа на вопрос, идет ли речь в том числе о проведении ядерных взрывов. «Я не собираюсь говорить», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути из Вашингтона в Палм-Бич, отвечая на вопрос, возобновятся ли в США подземные ядерные испытания.

    — Вы очень скоро узнаете, но да, мы собираемся провести некоторые испытания. Другие страны это делают. Если они собираются это делать, то и мы будем, — сказал американский лидер.

    Накануне Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва. «Так как другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно», — написал он в соцсети TruthSocial 30 октября. Глава Белого дома указал, что у США имеется «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны».

    Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или же субкритические испытания, когда боеголовки проверяются, но без самого взрыва.

    США не проводят полноценных испытаний ядерного оружия с 1992 года. Вашингтон подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года. С тех пор США проводят субкритические подземные ядерные испытания на полигоне в Неваде.

    Ранее Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы дал одобрение на удар по военным объектам на территории Венесуэлы.

