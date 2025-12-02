Трамп угрожает прекратить финансирование Гондураса из-за выборов

— Если Тито Асфура победит на выборах президента Гондураса, мы окажем ему огромную поддержку, поскольку Соединенные Штаты полностью доверяют ему, его политике и тому, что он сделает для великого народа Гондураса. Если же он не победит, Соединенные Штаты не будут бросать деньги на ветер, потому что неправильный лидер может привести к катастрофическим последствиям для страны, какой бы она ни была. Тито будет великим президентом, и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с ним, чтобы обеспечить успех Гондураса со всем его потенциалом!, — написал Дональд Трамп в Truth Social 29 ноября т. г. перед выборами в стране.

Предупреждение было сделано за 36 часов до открытия президентских выборов в Гондурасе, передает The New York Times.

Трамп поддерживает 67-летнего кандидата от консервативной Национальной партии, бывшего мэра правого толка Насри Хуан Асфура Заблах (также известный как Тито Асфура), который фактически шел вровень с 72-летним Сальвадором Насраллой от правоцентристской Либеральной партии, согласно предварительным результатам. После подсчета 57% бюллетеней к полудню понедельника каждый кандидат набрал по 40% голосов, их разделяло всего 515 бюллетеней. Кандидат от левой правящей Партии свободы и перестройки Рикси Монкада значительно отставал.

По словам гондурасских политологов, многие гондурасцы разочаровались в правящей левой партии «Либре» и искали альтернативу, но разделились между Асфурой и Насраллой.

Трамп поддержал Асфуру и раскритиковал Насраллу, назвав его «почти коммунистом», и пригрозил прекратить поддержку Гондураса в случае поражения его кандидата. Его комментарии были широко распространены в новостях в дни перед голосованием.

В одном из своих онлайн-постов Трамп назвал Насраллу «не другом Свободы» и союзником левой партии, которого выдвинули для того, чтобы расколоть голоса избирателей. Известно, что Насралла разорвал союз с левой правящей партией несколько лет назад.

Отмечается, что Трамп стремится сделать США доминирующей мировой державой в Западном полушарии, используя для этого военную, экономическую и политическую мощь.

Частью стратегии было формирование списка глав государств-союзников по всей Латинской Америке, включая Найиба Букеле в Сальвадоре, Хавьера Милеи в Аргентине и Луиса Абинадера в Доминиканской Республике, среди прочих. Следующий Гондурас, где президентские выборы начались 30 ноября.

Ранее сообщалось, что правительство Венесуэлы выступило с резким осуждением заявления президента США о закрытии воздушного пространства над Боливарианской Республикой.