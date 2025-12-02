РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:18, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп угрожает прекратить финансирование Гондураса из-за выборов

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что если его кандидат в президенты Гондураса не победит, Соединенные Штаты не будут выделять деньги центральноамериканской стране, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Трамп угрожает прекратить финансирование Гондураса из-за выборов
    Фото: peoplesdispatch.org

    — Если Тито Асфура победит на выборах президента Гондураса, мы окажем ему огромную поддержку, поскольку Соединенные Штаты полностью доверяют ему, его политике и тому, что он сделает для великого народа Гондураса. Если же он не победит, Соединенные Штаты не будут бросать деньги на ветер, потому что неправильный лидер может привести к катастрофическим последствиям для страны, какой бы она ни была. Тито будет великим президентом, и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с ним, чтобы обеспечить успех Гондураса со всем его потенциалом!, — написал Дональд Трамп в Truth Social 29 ноября т. г. перед выборами в стране.

    Предупреждение было сделано за 36 часов до открытия президентских выборов в Гондурасе, передает The New York Times.

    Трамп поддерживает 67-летнего кандидата от консервативной Национальной партии, бывшего мэра правого толка Насри Хуан Асфура Заблах (также известный как Тито Асфура), который фактически шел вровень с 72-летним Сальвадором Насраллой от правоцентристской Либеральной партии, согласно предварительным результатам. После подсчета 57% бюллетеней к полудню понедельника каждый кандидат набрал по 40% голосов, их разделяло всего 515 бюллетеней. Кандидат от левой правящей Партии свободы и перестройки Рикси Монкада значительно отставал.

    По словам гондурасских политологов, многие гондурасцы разочаровались в правящей левой партии «Либре» и искали альтернативу, но разделились между Асфурой и Насраллой.

    Трамп поддержал Асфуру и раскритиковал Насраллу, назвав его «почти коммунистом», и пригрозил прекратить поддержку Гондураса в случае поражения его кандидата. Его комментарии были широко распространены в новостях в дни перед голосованием.

    В одном из своих онлайн-постов Трамп назвал Насраллу «не другом Свободы» и союзником левой партии, которого выдвинули для того, чтобы расколоть голоса избирателей. Известно, что Насралла разорвал союз с левой правящей партией несколько лет назад.

    Отмечается, что Трамп стремится сделать США доминирующей мировой державой в Западном полушарии, используя для этого военную, экономическую и политическую мощь.

    Частью стратегии было формирование списка глав государств-союзников по всей Латинской Америке, включая Найиба Букеле в Сальвадоре, Хавьера Милеи в Аргентине и Луиса Абинадера в Доминиканской Республике, среди прочих. Следующий Гондурас, где президентские выборы начались 30 ноября.

    Ранее сообщалось, что правительство Венесуэлы выступило с резким осуждением заявления президента США о закрытии воздушного пространства над Боливарианской Республикой.

    Теги:
    Латинская Америка Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают