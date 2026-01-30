Трамп угрожает Канаде введением 50% пошлин на самолеты

— Канада неправомерно и упорно отказывалась сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые являются одними из величайших и наиболее технологичных самолетов, когда-либо созданных, мы настоящим отменяем сертификацию Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Трамп выразил разочарование «Канада фактически запрещает продажу продукции Gulfstream в Канаде с помощью того же процесса сертификации».

— Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я собираюсь взимать с Канады 50%-ный сбор за все самолеты, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, — пригрозил Дональд Трамп.

Gulfstream Aerospace является американской компанией, базирующейся в городе Саванна, штат Джорджия. Для защиты интересов американского производителя самолетов Трамп готов ввести высокие пошлины в отношении крупнейшего канадского производителя Bombardier, базирующегося в Квебеке.

Ранее сообщалось, что США намерено ввести тарифные пошлины на импорт товаров иностранных государств, которые прямо или косвенно продают или иным образом поставляют нефть на Кубу.