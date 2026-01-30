РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:35, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп угрожает Канаде введением 50% пошлин на самолеты

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Оттаве введением 50% пошлины на все канадские самолеты в качестве ответной меры за отказ сертифицировать американские воздушные суда, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на CBS News.

    Трамп угрожает Канаде введением 50% пошлин на самолеты
    Фото: gulfstream.com

    — Канада неправомерно и упорно отказывалась сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые являются одними из величайших и наиболее технологичных самолетов, когда-либо созданных, мы настоящим отменяем сертификацию Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Трамп выразил разочарование «Канада фактически запрещает продажу продукции Gulfstream в Канаде с помощью того же процесса сертификации».

    — Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я собираюсь взимать с Канады 50%-ный сбор за все самолеты, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, — пригрозил Дональд Трамп.

    Gulfstream Aerospace является американской компанией, базирующейся в городе Саванна, штат Джорджия. Для защиты интересов американского производителя самолетов Трамп готов ввести высокие пошлины в отношении крупнейшего канадского производителя Bombardier, базирующегося в Квебеке.

    Ранее сообщалось, что США намерено ввести тарифные пошлины на импорт товаров иностранных государств, которые прямо или косвенно продают или иным образом поставляют нефть на Кубу.

