Трамп угрожает бойкотом саммита G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп угрожает Южно-Африканской Республике бойкотом саммита стран «большой двадцатки» (G20), который состоится в Йоханнесбурге 22 и 23 ноября. В ночь на субботу, 8 ноября, в своем очередном посте в принадлежащей ему соцсети Truth Social глава Белого дома вновь обвинил эту страну в убийствах белых фермеров и незаконном изъятии их земель.

— Пока продолжаются эти нарушения прав человека, ни один представитель правительства США не будет участвовать в саммите, — написал Трамп вновь без каких-либо доказательств своего утверждения, но назвав «полным позором» выбор ЮАР в качестве места проведения ежегодного мероприятия G20 в 2025 году.

О своем нежелании участвовать в ноябрьском саммите Группы двадцати в ЮАР президент США уже заявлял 5 сентября. Вместо главы Белого дома встречу лидеров G20 должен был посетить вице-президент США Джей Ди Вэнс. Однако из нового заявления Трампа следует, что и поездка Вэнса в Йоханнесбург будет отменена.

Трамп обвинил ЮАР в «геноциде» белых фермеров

Во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы в Белый дом 21 мая Дональд Трамп заявил, что в Южно-Африканской Республике якобы массово убивают белых фермеров. В качестве доказательств своих слов президент США продемонстрировал несколько фото. Как позже сообщило агентство Reuters, на одном из этих снимков были изображены спасатели, несущие мешки с телами после столкновений с повстанцами в городе Гома в Демократической Республике Конго (ДРК).

В ходе встречи в Овальном кабинете Рамафоса решительно отверг обвинения в «геноциде» белого меньшинства.

В качестве другого якобы доказательства массовых убийств Трамп представил кадры, на которых видны сотни белых крестов вдоль загородной дороги. Глава Белого дома утверждал, что это могилы около тысячи убитых белых фермеров. На самом же деле, по данным агентства KNA, изображения относились к акции протеста в восточной части ЮАР в 2020 году.

По словам Дональда Трампа, саммит G20 в 2026 году пройдет в декабре на территории принадлежащего ему гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал близ Майами.