Трамп требует освободить осужденную в Колорадо экс-чиновницу Тину Питерс

Трамп назвал Полиса «губернатором-мерзавцем» и обвинил его в нежелании освободить Тину Питерс.

«Джаред Полис, отказывается выпустить из тюрьмы пожилую женщину, Тину Питерс, которая была несправедливо осуждена за то, что делают демократы — мошенничество на выборах! Она была осуждена за попытку помешать демократам украсть голоса на выборах в Колорадо. Она сохраняла избирательные записи, что была обязана делать по федеральному закону», — написал Трамп.

В своем обращении он также отметил, что Тина Питерс, которую он назвал «выжившей» после рака, уже отсидела более года из назначенного ей срока в девять лет.

Тина Питерс — бывший клерк округа Меса, штат Колорадо, была осуждена по обвинению в подделке документов и попытке повлиять на исполнение служебных обязанностей в связи с ее действиями после президентских выборов 2020 года.

