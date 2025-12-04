РУ
    07:15, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп требует освободить осужденную в Колорадо экс-чиновницу Тину Питерс

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подверг резкой критике губернатора штата Колорадо, демократа Джареда Полиса, требуя освобождения пожилой женщины, осужденной по делу о выборах, передает Kazinform.

    Трамп требует освободить осужденную в Колорадо экс-чиновницу Тину Питерс
    Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP

    Трамп назвал Полиса «губернатором-мерзавцем» и обвинил его в нежелании освободить Тину Питерс.

    «Джаред Полис, отказывается выпустить из тюрьмы пожилую женщину, Тину Питерс, которая была несправедливо осуждена за то, что делают демократы — мошенничество на выборах! Она была осуждена за попытку помешать демократам украсть голоса на выборах в Колорадо. Она сохраняла избирательные записи, что была обязана делать по федеральному закону», — написал Трамп.

    В своем обращении он также отметил, что Тина Питерс, которую он назвал «выжившей» после рака, уже отсидела более года из назначенного ей срока в девять лет.

    Тина Питерс — бывший клерк округа Меса, штат Колорадо, была осуждена по обвинению в подделке документов и попытке повлиять на исполнение служебных обязанностей в связи с ее действиями после президентских выборов 2020 года.

    Ранее мы писали, что Трамп помиловал экс-президента Гондураса, осужденного за торговлю наркотиками.

    Анастасия Палагутина
    Автор
