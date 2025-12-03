Трамп помиловал экс-президента Гондураса, осужденного за торговлю наркотиками

Хуан Орландо Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 по 2022 год.

В феврале 2022 года, через две недели после того, как он оставил пост президента, Эрнандес был арестован, а в апреле 2022 года выдан по запросу Соединенных Штатов, которые обвинили его в причастности к наркоторговле, а именно — в содействии переправке в США сотен тонн кокаина.

В марте 2024 года американский суд признал Эрнандеса виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в незаконном владении автоматическим оружием, и приговорил его к 45 годам тюрьмы.

Помимо этого суд назначил экс-президенту восемь миллионов долларов штрафа.

Сам Трамп, объявляя в пятницу через свою соцсеть о помиловании Эрнандеса, написал, что с ним обошлись «жестко и несправедливо». Объясняя журналистам, почему он помиловал Эрнандеса, заявил, что того оговорила администрация президента Джо Байдена.

— Они, в общем, сказали, что он — наркоторговец, потому что он был президентом страны, — сказал Трамп.

В тот же самый момент, когда Эрнандес вышел на свободу, в борьбе за пост, который он занимал на родине, случилась «техническая ничья».

По состоянию на понедельник разница между двумя лидерами на президентских выборах, Насри Асфурой из Национальной партии, членом которой был и Эрнандес, и Сальвадором Насраллой из популистской Партии Спасителя составляла всего 515 голосов.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что если его кандидат в президенты Гондураса Тито Асфура не победит в выборах, Соединенные Штаты не будут выделять деньги центральноамериканской стране.