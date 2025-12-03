РУ
    Трамп помиловал экс-президента Гондураса, осужденного за торговлю наркотиками

    Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, просидевший в американской тюрьме по обвинению в торговле наркотиками и помилованный на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом, вышел на свободу, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Фото: apa.az

    Хуан Орландо Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 по 2022 год.

    В феврале 2022 года, через две недели после того, как он оставил пост президента, Эрнандес был арестован, а в апреле 2022 года выдан по запросу Соединенных Штатов, которые обвинили его в причастности к наркоторговле, а именно — в содействии переправке в США сотен тонн кокаина.

    В марте 2024 года американский суд признал Эрнандеса виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в незаконном владении автоматическим оружием, и приговорил его к 45 годам тюрьмы.

    Помимо этого суд назначил экс-президенту восемь миллионов долларов штрафа.

    Сам Трамп, объявляя в пятницу через свою соцсеть о помиловании Эрнандеса, написал, что с ним обошлись «жестко и несправедливо». Объясняя журналистам, почему он помиловал Эрнандеса, заявил, что того оговорила администрация президента Джо Байдена.

    — Они, в общем, сказали, что он — наркоторговец, потому что он был президентом страны, — сказал Трамп.

    В тот же самый момент, когда Эрнандес вышел на свободу, в борьбе за пост, который он занимал на родине, случилась «техническая ничья».

    По состоянию на понедельник разница между двумя лидерами на президентских выборах, Насри Асфурой из Национальной партии, членом которой был и Эрнандес, и Сальвадором Насраллой из популистской Партии Спасителя составляла всего 515 голосов.

    Ранее Дональд Трамп предупредил, что если его кандидат в президенты Гондураса Тито Асфура не победит в выборах, Соединенные Штаты не будут выделять деньги центральноамериканской стране. 

     

