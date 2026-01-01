РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:18, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп сужает круг кандидатов на пост председателя ФРС

    Президент Дональд Трамп заявил, что примет решение о том, кого он хочет видеть во главе Федеральной резервной системы в январе, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Фото: fedsoc.org

    Срок полномочий действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года.

    По сообщению FOX Business число кандидатов на руководящую должность ФРС сократилось до четырёх.

    Кевин Хассет
    Фото: wikipedia

    Кевин Хассетт – американский экономист, директор Национального экономического совета с 2025 года входит в число двух наиболее вероятных кандидатов. В первой администрации Трампа он был старшим советником и председателем Совета экономических консультантов. Оба ведомства работают в тандеме с Белым домом над экономической политикой.

    Кевин Уорш
    Фото: x.com/ikriptomarket

    Кевин Уорш – бывший глава Федеральной резервной системы, который наряду с Хассеттом является одним из главных претендентов на пост председателя ФРС, уже давно критикует центральный банк.

    Рик Ридер
    Фото: blackrock.com

    Рик Ридер – директор по инвестициям BlackRock по глобальным активам с фиксированным доходом, курирует активы клиентов на сумму 3,2 трлн долларов в крупнейшей в мире компании по управлению активами. Под управлением BlackRock находится более 10 трлн долларов.

    Кристофер Уоллер
    Фото: wikipedia

    Кристофер Уоллер – американский экономист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) с 2020 года. Он вместе с коллегой Мишель Боуман были в числе тех, кто в июле выступил за снижение процентных ставок. Этот дуэт продемонстрировал растущие разногласия внутри Федеральной резервной системы, которая подверглась критике за то, что слишком долго не снижала ставки на фоне роста инфляции и замедления темпов роста рынка труда.

    Ранее сообщалось, что Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл готовится к уходу, а Трамп ищет ему замену.

    Рустем Кожыбаев
