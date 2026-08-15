Трамп: США хотят объявить Ормузский пролив своей территорией

Президент США намерен объявить Ормузский пролив американской территорией. Такая мера может потребовать бессрочного развертывания войск в регионе. Иран отрицает, что США контролируют пролив, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив «территорией Соединенных Штатов» после окончательной победы над Ираном. Выступая на встрече в полицейской академии штата Нью-Йорк, глава Белого дома отметил, что в настоящее время водный проход контролируют американские военные, блокирующие порты Исламской Республики.

Как отмечает агентство Reuters, власти Ирана также утверждают, что блокируют пролив, судоходство по которому нарушено с начала войны США и Израиля против Тегерана в феврале.

Трамп никак не пояснил свое заявление об Ормузском проливе как территории США. Такая мера потребует бессрочного развертывания войск в регионе, хотя ранее глава Белого дома утверждал, что война с Ираном будет краткосрочной, пишет CNN. Ранее Трамп подчеркивал, что Вашингтон хочет установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, а также называл Венесуэлу «51-м штатом США».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Касем Гарибабади, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что Исламская Республика «не поддастся на угрозы и демонстрацию силы со стороны США».

Ранее Трамп допустил скорое открытие Ормузского пролива. Позже Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива.