Трамп: США хотят объявить Ормузский пролив своей территорией
Президент США намерен объявить Ормузский пролив американской территорией. Такая мера может потребовать бессрочного развертывания войск в регионе. Иран отрицает, что США контролируют пролив, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив «территорией Соединенных Штатов» после окончательной победы над Ираном. Выступая на встрече в полицейской академии штата Нью-Йорк, глава Белого дома отметил, что в настоящее время водный проход контролируют американские военные, блокирующие порты Исламской Республики.
Как отмечает агентство Reuters, власти Ирана также утверждают, что блокируют пролив, судоходство по которому нарушено с начала войны США и Израиля против Тегерана в феврале.
Трамп никак не пояснил свое заявление об Ормузском проливе как территории США. Такая мера потребует бессрочного развертывания войск в регионе, хотя ранее глава Белого дома утверждал, что война с Ираном будет краткосрочной, пишет CNN. Ранее Трамп подчеркивал, что Вашингтон хочет установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, а также называл Венесуэлу «51-м штатом США».
Заместитель министра иностранных дел Ирана Касем Гарибабади, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что Исламская Республика «не поддастся на угрозы и демонстрацию силы со стороны США».
Ранее Трамп допустил скорое открытие Ормузского пролива. Позже Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива.