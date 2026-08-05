Трамп допустил скорое открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров Вашингтона и Тегерана могут стать известны в течение ближайших 48 часов. По его словам, стороны достигли значительного прогресса, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Комментируя сообщения о возможном открытии Ормузского пролива, американский лидер отметил, что стороны достигли существенного прогресса.

— Мы очень хорошо продвигаемся в переговорном процессе с Ираном. Мы узнаем результаты в течение 48 часов. Это может произойти завтра или послезавтра. Достигнут значительный прогресс, — сказал Дональд Трамп.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США готовятся объявить 5 августа о временных договоренностях с Ираном и Оманом по вопросу открытия Ормузского пролива.

Ормузский пролив является одним из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые изменения режима судоходства в этом регионе оказывают влияние на мировые энергетические рынки.

Ранее Глава Минфина США Скотт Бессент также заявил о возможном открытии Ормузского пролива уже в ближайшие два дня.