Трамп сообщил о задержании стрелка и предложил продолжить ужин

— Весьма насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы сработали отлично — быстро и решительно. Стрелок задержан, и я предложил продолжить мероприятие, но полностью доверяю решению силовиков. Они примут его в ближайшее время. Как бы то ни было, вечер прошел не так, как планировалось, придется провести его снова, — написал Трамп в своей социальной сети.

Ранее президент вместе с другими высокопоставленными представителями США был эвакуирован с ежегодного ужина корреспондентов Белого дома после сообщения о стрельбе. Некоторые очевидцы сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов. Банкетный зал, где сотни журналистов, знаменитостей и государственных деятелей ожидали выступления президента, был немедленно эвакуирован. Сведений о пострадавших не поступало.