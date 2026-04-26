    06:48, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Трамп сообщил о задержании стрелка и предложил продолжить ужин

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что стрелок, открывший огонь во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома, задержан, и предложил продолжить мероприятие, передает Kazinform.

    Рейтинг одобрения Трампа упал до 33%
    Фото: yahoo.com

    — Весьма насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы сработали отлично — быстро и решительно. Стрелок задержан, и я предложил продолжить мероприятие, но полностью доверяю решению силовиков. Они примут его в ближайшее время. Как бы то ни было, вечер прошел не так, как планировалось, придется провести его снова, — написал Трамп в своей социальной сети.

    Ранее президент вместе с другими высокопоставленными представителями США был эвакуирован с ежегодного ужина корреспондентов Белого дома после сообщения о стрельбе. Некоторые очевидцы сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов. Банкетный зал, где сотни журналистов, знаменитостей и государственных деятелей ожидали выступления президента, был немедленно эвакуирован. Сведений о пострадавших не поступало.

