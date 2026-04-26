Трампа эвакуировали с ужина корреспондентов Белого дома из-за угрозы безопасности

Сообщений о пострадавших не поступало, однако один из сотрудников правоохранительных органов сообщил, что некий человек открыл стрельбу.

Некоторые присутствовавшие сообщили, что слышали предположительно от пяти до восьми выстрелов. Банкетный зал, где сотни известных журналистов, знаменитостей и государственных деятелей ожидали выступления Трампа, был немедленно эвакуирован. Бойцы Национальной гвардии заняли позиции внутри здания, пока людей выпускали, но не впускали обратно. Меры безопасности снаружи также были значительно усилены.

По словам очевидцев, многие гости укрывались под столами.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где традиционно проходит этот ужин с участием политиков, журналистов и общественных деятелей. Появление Трампа на мероприятии привлекло особое внимание на фоне напряженных отношений его администрации со СМИ.

Ежегодный ужин остается поводом для споров о границах неформального общения между журналистами и представителями власти. Часть изданий, включая The New York Times, отказалась от участия в таких мероприятиях, считая их неуместными.

Накануне почти 500 бывших журналистов подписали обращение с призывом жестко отреагировать на давление на свободу прессы. В то же время многие репортеры считают ужин возможностью для профессионального общения и установления рабочих контактов.

В 2024 году покушение на Дональда Трампа произошло в гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Впоследствии Федеральный суд Флориды приговорил исполнителя Райана Уэсли Рута к пожизненному заключению.