Трамп сообщил о сделке с Индией по покупке венесуэльской нефти

В прошлом году Трамп требовал от Дели отказаться от российской нефти.

— Мы уже заключили эту сделку, концепцию сделки, — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь из Вашингтона во Флориду.

Комментарий Трампа прозвучал через день после того, как Соединенные Штаты сообщили Дели, что Индия вскоре может возобновить закупки венесуэльской нефти, чтобы помочь заменить импорт российской нефти, об этом сообщили источники Reuters.

Попытки США поставлять венесуэльскую нефть в Индию предпринимаются на фоне стремления Вашингтона сократить доходы от нефти, которые пополняют бюджет России.

В марте прошлого года Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, покупающих венесуэльскую нефть, включая Индию. Сейчас президент США заявил, что Китай также может заключить сделку с США о покупке венесуэльской нефти.

Ранее сообщалось о прогнозе ОПЕК — каким будет спрос на нефть в 2026 году.